¡Atención, compradores! Amazon pagará una millonaria multa y estos usuarios podrían RECIBIR DINERO ¿Estás en la lista?
Amazon enfrenta una sanción millonaria por prácticas engañosas, y ahora paga una compensación a miles de usuarios afectados. Descubre si te corresponde el pago.
La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha ordenado que Amazon pague una compensación de 2.500 millones de dólares a millones de usuarios que fueron afectados por sus prácticas de suscripción engañosas. Los usuarios que hayan sido víctimas de estas prácticas entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 podrían calificar para el reembolso. A continuación, te explicamos cómo saber si eres uno de los afectados y qué pasos seguir.
¿Quiénes califican para recibir el pago?
La compensación está dirigida a los usuarios que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
- Usuarios que no usaron más de tres beneficios de Amazon Prime en un periodo de 12 meses:
Si este es tu caso, recibirás el pago automáticamente, sin necesidad de presentar ningún reclamo adicional.
- Usuarios que usaron más de tres beneficios de Amazon Prime:
Si disfrutaste más de tres beneficios del servicio, deberás presentar una solicitud de reembolso. El pago te será procesado en un plazo de 30 días.
- Usuarios que intentaron cancelar su suscripción sin éxito:
Si intentaste cancelar tu suscripción a Amazon Prime durante este periodo y no lograste hacerlo correctamente, también puedes solicitar un reembolso.
Amazon lidera el mercado de comercio electrónico, ofreciendo una amplia gama de productos a nivel global.
¿Cuánto recibirán los afectados?
La compensación que recibirán los usuarios afectados es de 51 dólares por persona. Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
- Pago automático: Para quienes no utilizaron más de tres beneficios de Prime, el pago será procesado de forma automática.
- Solicitud de reembolso: Para aquellos que usaron más de tres beneficios, deben presentar una solicitud para recibir el pago correspondiente.
¿Por qué Amazon enfrentó una multa?
La FTC determinó que Amazon utilizó "trampas de suscripción" para manipular a los usuarios y hacerles más difícil cancelar su suscripción a Amazon Prime. La investigación reveló que la compañía no solo dificultaba el proceso de cancelación, sino que también hacía que los consumidores permanecieran suscritos al servicio por más tiempo, incurrir en cargos adicionales sin su consentimiento.
El acuerdo de compensación es parte de una multa de 2.500 millones de dólares, la más grande impuesta hasta ahora por prácticas engañosas relacionadas con la suscripción. Esta medida es una respuesta a las tácticas utilizadas por Amazon para manipular y retener a los usuarios en su plataforma sin ofrecerles una forma sencilla de cancelar su suscripción.
¿Cómo reclamar el pago?
Si crees que eres uno de los usuarios afectados, es importante que sigas estos pasos para solicitar tu reembolso:
- Verifica si calificas: Si no usaste más de tres beneficios de Prime, el pago será automático. Si usaste más de tres, tendrás que presentar la solicitud.
- Solicita el reembolso: Si eres elegible, dirígete al portal oficial de Amazon para presentar tu solicitud de reembolso. Asegúrate de seguir todos los pasos requeridos.
- Recibe tu pago: Una vez procesada tu solicitud, recibirás el pago en un plazo máximo de 30 días.
