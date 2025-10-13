Mujer aterrada llama al 911 tras esconderse en el baño de Walmart para escapar de secuestrador.

Terrible situación. Recientemente, se reportó que, una mujer de Alabama, en EE. UU., decidió refugiarse en el baño de un Walmart en Radcliff, Kentucky, para poder escapar de un hombre que, según su testimonio a las autoridades, la había secuestrado en otro estado. ¿Qué se sabe sobre este caso? ¿Qué ha dicho la policía al respecto?

Mujer aterrada se esconde en el baño de Walmart para escapar de secuestrador

Tal como confirmó el detective Kenneth Mattingly, de la policía local de aquel estado, y el medio 'Thenewsenterprise', él recibió una llamada alrededor de las 2 p. m. del viernes, donde la mujer informaba que se encontraba oculta en el baño, temiendo por su seguridad.

Al llegar al lugar, los agentes lograron establecer contacto con ella y localizaron el vehículo en el que supuestamente viajaba el sospechoso. De inmediato, el presunto secuestrador, identificado como Douglas Farrell Burkhart, de 59 años y originario de Fyffe, Alabama, fue arrestado. La mujer relató que Burkhart la había recogido en White Plains, Tennessee, dos días antes del incidente.

No obstante, tras la entrevista, Mattingly señaló que, aunque la mujer sentía que estaba siendo retenida contra su voluntad, no se trataba de un secuestro en el sentido estricto. Tras lo sucedido, Burkhart enfrenta cargos de encarcelamiento ilegal en primer grado, un delito grave.

¿Qué dicen las autoridades tras la llamada y las primeras investigaciones?

En este proceso de investigación, la policía encontró una pistola en posesión de Burkhart y otra en su auto. Se prevé que se realicen más registros y que se presenten cargos adicionales, pues se sospecha que la pareja había tenido una relación tumultuosa.

Burkhart maneja ahora cargos por encarcelamiento ilegal en primer grado, un delito grave. Según informó Mattingly, la relación entre ambos había sido tumultuosa, con separaciones y reconciliaciones, lo que llevó a cabo que la situación de crisis llegara a aquel punto.