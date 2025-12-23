Carlos Slim Helú impulsa un plan que enterraría las pensiones del IMSS, ISSSTE y Bienestar y obligaría a trabajar más años

El debate sobre el futuro de las pensiones en México volvió al centro de la escena tras las recientes declaraciones de Carlos Slim Helú, quien insiste en que el actual modelo de retiro es financieramente inviable y debe transformarse de manera profunda para evitar su colapso en las próximas décadas.

Desde la visión del empresario, el envejecimiento acelerado de la población y el aumento sostenido de la esperanza de vida obligan a replantear las reglas del retiro laboral, incluso si eso implica que los trabajadores permanezcan activos muchos más años de lo que hoy establece la ley.

Carlos Slim propone cambiar por completo el sistema de jubilación en México.

Trabajar más tiempo y cambiar la forma de hacerlo

Durante su participación en foros empresariales y académicos, como los organizados por la Fundación Telmex-Telcel, Slim ha planteado que la solución no pasa únicamente por recortar beneficios, sino por rediseñar el esquema laboral tradicional. Su propuesta combina dos ejes centrales: extender la edad de jubilación hasta los 75 años y reducir la cantidad de días trabajados por semana, compensando esa baja con jornadas diarias más largas. Según el magnate, este modelo permitiría mantener a las personas productivas por más tiempo sin sacrificar su calidad de vida.

Slim sostiene que el sistema actual quedó desfasado frente a la realidad demográfica. A su entender, jubilarse a los 60 o 65 años ya no es compatible con una población que vive cada vez más tiempo y requiere ingresos durante más años. Desde esta óptica, prolongar la vida laboral no solo aliviaría la presión sobre los fondos de retiro, sino que también permitiría aprovechar la experiencia de trabajadores senior en sectores estratégicos, donde el conocimiento acumulado es un activo valioso.

El impacto directo en IMSS e ISSSTE

El planteamiento implicaría cambios profundos en los sistemas del IMSS y el ISSSTE, ya que millones de trabajadores tendrían que cotizar entre 10 y 15 años adicionales antes de acceder a una pensión. A favor del proyecto, sus defensores señalan que más años de aportes podrían traducirse en pensiones más altas y en un menor gasto público para el Estado. Sin embargo, el beneficio no sería uniforme para todos los sectores laborales.

Las críticas: desigualdad y desgaste laboral

Especialistas en economía y derecho laboral advierten que la propuesta no contempla las condiciones reales de millones de trabajadores mexicanos. Quienes desempeñan labores físicas, informales o de alta exigencia comienzan a trabajar a edades tempranas y llegan a la vejez con un desgaste acumulado que dificulta extender su vida laboral.

Desde esta mirada, elevar la edad de retiro podría profundizar las desigualdades y dejar en situación vulnerable a quienes no logren mantenerse activos hasta los 75 años.

El punto más polémico: la Pensión del Bienestar

La mayor controversia surge con la postura de Slim respecto a la Pensión del Bienestar. El empresario considera que este apoyo social, financiado con recursos públicos, no es sostenible en el largo plazo y podría convertirse en una carga fiscal difícil de sostener para el país. Sindicatos, académicos y organizaciones de adultos mayores rechazan esta idea y alertan que eliminar o debilitar el programa afectaría directamente a millones de personas que no lograron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión formal.

De acuerdo con el ranking en tiempo real de Forbes, Carlos Slim Helú se mantiene como el hombre más rico de México y América Latina, con un patrimonio estimado en US$101.600 millones a diciembre de 2025. Su peso económico y político hace que cada una de sus propuestas genere un impacto inmediato en la agenda pública.