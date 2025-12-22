¿Cuáles son mis derechos si ICE viene a mi casa? Estos es lo que debes saber

Desde la llegada al poder de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos este 2025, los inmigrantes e indocumentados no la pasan nada bien en la alguna vez llamada "tierra de las oportunidades", donde un papel protagónico ha tenido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la persecución y arresto de esta población.

¿Qué debo hacer si ICE toca mi puerta?

Sin embargo, debes saber que, contrario a como lo quiere hacer ver el gobierno, el alcance del accionar de ICE tiene límites que no puede pasar y hoy los vamos a descubrir, ya que es importante saber qué hacer en caso uno se vea en la eventualidad de estar en el redar de esta como de otras agencias migratorias.

Se cree que los oficiales de ICE tiene carta blanca para ingresar a cualquier establecimiento con tal de capturar al inmigrante ilegal; sin embargo, esto no es cierto, ya que los agentes no pueden ingresar a tu casa.

Si tocan tu puerta, estás en todo el derecho de no abrirla, a no ser que tengan una orden de registro válida, la cual debe llevar la firma de un juez que posea la información correcta sobre el caso en particular de cada indocumentado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es criticado por sus métodos para perseguir y atrapar a los indocumentados.

¿Un agente de ICE puede entrar a mi casa con una orden de deportación?

En ese sentido, también es de vital importancia agregar que las órdenes de deportación no son órdenes de registro penal, esto se traduce en que, por ejemplo, no estás obligado a dejar que los agentes ingresen a tu domicilio solo por una orden de deportación en tu contra.

¿En qué casos puede ingresar a mi casa un agente de ICE?

En ese sentido, la única manera en la cual el personal de ICE puede entrar a cualquier vivienda sin consentimiento es con una orden de registro debidamente expedida y firmada por un juez. Y, aún en esa situación, tienes el derecho de exigir ver el documento, solicitando verlo frente a tu ventana o deslizándolo debajo de la puerta para así confirmar su validez.

¿Puedo solicitar un abogado si un agente de ICE ingresa a mi casa?

En esos casos, si un agente puede visitar tu vivienda, cuentas con el derecho a no responder ninguna de sus preguntas sin tener un abogado, tampoco firmar documento alguno que no fuera revisado por un abogado. De hecho, también estás facultado para hablar con el consultado de tu país de origen.