EXCELENTE NOTICIA para extranjeros que viajen a EE. UU.: este grupo de ciudadanos podrá ingresar por tierra o mar sin visa ni pasaporte

En Estados Unidos, las reglas migratorias son estrictas y requieren documentos oficiales para ingresar legalmente al país. Sin embargo, existe un grupo de viajeros de bajo riesgo que pueden cruzar la frontera sin presentar visa ni pasaporte. Este beneficio se otorga a quienes forman parte del programa NEXUS, diseñado para agilizar la entrada por terrestre o marítima y simplificar los controles aduaneros.

El programa busca reducir tiempos de espera y facilitar el turismo y negocios temporales, siempre que los participantes cumplan con todos los requisitos de seguridad y validez de sus documentos. Las autoridades recuerdan que este permiso no autoriza a residir ni trabajar en Estados Unidos de forma permanente.

Cómo funciona la tarjeta NEXUS

Los ciudadanos canadienses con tarjeta NEXUS vigente pueden ingresar a Estados Unidos por carreteras y puertos marítimos utilizando carriles especiales. La tarjeta reemplaza la visa y el pasaporte, permitiendo un proceso más rápido para personas previamente verificadas como viajeros de bajo riesgo.

Ciudadanos canadienses con tarjeta NEXUS pueden ingresar a EE. UU. sin visa ni pasaporte por tierra o mar.

El programa se limita a fines de turismo o negocios temporales, con un período de estancia generalmente de hasta seis meses. Las autoridades pueden solicitar información adicional si lo consideran necesario, y cualquier incumplimiento de las normas puede invalidar el beneficio.

Límites y requisitos del programa

Aunque la NEXUS permite un ingreso simplificado, no cubre los viajes por vía aérea, donde el pasaporte sigue siendo obligatorio. Además, la tarjeta debe estar vigente y el titular debe respetar las reglas del programa.

Si la NEXUS está vencida o se violan los términos del permiso, el acceso puede ser denegado. El programa enfatiza la importancia de cumplir con las regulaciones migratorias, garantizando que solo los viajeros de bajo riesgo disfruten de la entrada rápida a Estados Unidos.