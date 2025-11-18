ATENCIÓN, inmigrantes: estos son los DOCUMENTOS OBLIGATORIOS que EE. UU. pide para viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos exige que todos los viajeros extranjeros y aficionados cumplan estrictamente con las normativas migratorias del país, mucho antes de adquirir las entradas.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (USCBP) ha recordado que el requisito más básico y universal es la posesión de un pasaporte con una validez mínima de seis meses posterior a la fecha prevista de salida del país, una norma que se aplica a la mayoría de los visitantes, salvo las contadas excepciones.

Más allá del pasaporte vigente, la naturaleza de los documentos varían drásticamente según la nacionalidad. Es crucial para los inmigrantes y aficionados determinar si su país de origen requiere una visa de visitante (B1/B2) o si califica para una exención. Solo los ciudadanos de Canadá y Bermudas gozan de una autorización adicional de entrada completamente exenta.

Los Tres Tipos de Autorización: Visa B1/B2, ESTA y Exenciones

El gobierno de Estados Unidos ha establecido tres principales vías para la entrada de viajeros extranjeros con destino a la Copa Mundial de la FIFA 26™. La primera, y más sencilla, es la exención de visa total para los titulares de pasaportes canadienses y bermudeños.

Los documentos que EE. UU. pide para viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos ciudadanos no requieren tramitar ninguna autorización adicional para ingresar a los Estados Unidos como turistas, lo que simplifica enormemente su planificación de viaje para la Copa.

La segunda vía es para los 42 países que participan en el Programa de Exención de Visa (VWP). Los aficionados de estas naciones deben obtener su autorización de viaje a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Este proceso, aunque es en línea, es un documento obligatorio que debe ser aprobado antes de viajar.

La tercera y más rigurosa vía es para los inmigrantes y viajeros extranjeros de todos los demás países, quienes deben obtener una visa de visitante estadounidense válida (B1/B2) para la Copa Mundial.

Advertencias y recomendaciones

Para evitar contratiempos, se recomienda encarecidamente a los inmigrantes y aficionados consultar directamente el sitio web oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Este recurso proporciona la información más actualizada sobre los documentos obligatorios, las exenciones de visa y las normativas específicas para cada nacionalidad. Recordar que la visa de visitante (B1/B2) o el ESTA solo son permisos para solicitar la entrada; el oficial de inmigración tiene la decisión final.