MUCHA ATENCIÓN, California: estas son las ÚNICAS VISAS que permitirán licencias comerciales a inmigrantes
California solo permitirá licencias comerciales a inmigrantes que cuenten con visas h-2a, h-2b o e-2 tras nuevas reglas federales y auditorías
California anunció que revocará 17 mil licencias comerciales para conductores de camiones y autobuses otorgadas a inmigrantes, luego de descubrir que las fechas de vencimiento de estas licencias excedían el tiempo legal permitido en EE. UU., según documentos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
La medida sigue a la auditoría nacional de licencias comerciales realizada por el Secretario de Transporte federal, Sean Duffy, bajo la administración de Donald Trump, que endureció los criterios de elegibilidad para conductores extranjeros.
Solo tres visas serán válidas
Según los nuevos lineamientos federales, solo tres tipos de visas permitirán a los inmigrantes obtener o mantener licencias comerciales para camiones o autobuses en California.
Las únicas visas que permitirán licencias comerciales a inmigrantes en California.
- Visa H-2A: dirigida a trabajadores agrícolas temporales contratados cuando no hay suficientes trabajadores locales disponibles.
- Visa H-2B: destinada a trabajadores temporales no agrícolas, como construcción, hostelería, turismo y paisajismo.
- Visa E-2: para inversionistas que han realizado aportes sustanciales en negocios estadounidenses, con privilegios comerciales específicos.
Esta medida reducirá drásticamente el número de conductores elegibles: solo 10 mil de 200 mil extranjeros podrán renovar sus permisos bajo los nuevos criterios.
Impacto y requisitos adicionales
Aunque la revocación afectará a 17 mil licencias, las medidas no serán retroactivas, por lo que los 190 mil conductores restantes mantendrán sus licencias hasta su próxima renovación.
Además de limitar las visas elegibles, la ley ahora exige:
- Verificar el estatus migratorio del solicitante en una base de datos federal.
- Emitir licencias con vigencia máxima de un año, salvo que la visa expire antes.
- Garantizar que las licencias no excedan la fecha de expiración del permiso de trabajo o visa.
