¡Aviso importante! Recientemente, alrededor de 6,000 choferes de camiones están en medio de la incertidumbre luego que su licencia comercial para conducir vehículos pesados quedara sin ningún efecto en Texas, EE. UU., en estos últimos meses del año. Vale resaltar que esta radical medida es exclusivamente para los que no tienen una residencia permanente o no son ciudadanos estadounidenses.

Este estado deja sin efecto miles de licencias comerciales de inmigrantes por esta razón

Según información compartida por 'Telemundo Houston', se ha conocido que esta reciente decisión de la Secretaría de Transporte Nacional, implementada en septiembre de este año, tiene como finalidad reforzar la seguridad pública a través de un estricto control de licencias comerciales.

Esta medida perjudica considerablemente a los conductores de camiones en Texas y se extiende a nivel nacional, dejando a muchos de ellos con una licencia de automovilista clase C, lo que les impide seguir operando vehículos que, en muchos casos, son indispensables para su negocio y sustento.

Todo ello ha llevado a la preocupación entre diversos sectores, especialmente entre aquellos que cruzan la frontera. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), a finales de septiembre 2025 se introdujo una norma provisional que limita las licencias comerciales a ciudadanos y residentes permanentes, excluyendo a solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de programas como DACA y TPS.

Ahora, se conoció que, hasta el 7 de diciembre, el DPS reportó la degradación de cerca de 6.000 licencias comerciales en el estado. Algunos de los perjudicados no dudaron en expresar a Telemundo Houston su temor ante una inminente crisis financiera, argumentando que esta acción del gobierno representa un ataque directo a la fuerza laboral del país americano.

¿Por qué es importante tener una licencia de conducir en Estados Unidos?

Bajo este contexto es importante saber que, una licencia de conducir en EE. UU. es necesaria, porque se convierte en tu identificación principal en el país americano y que hace posible que puedas conducir de manera legal.

Además, el importante documento hace posible que puedas alquilar autos, acceder a empleos (ya sea como repartidor de alimentos), contratar seguros, abrir cuentas bancarias, viajar en avión (si se trata de Real ID), entre otras actividades.