ADVERTENCIA urgente: estos documentos y datos examinarán a inmigrantes al viajar en Navidad, según abogada

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo suelen ser una de las temporadas con mayor movimiento aéreo en Estados Unidos. Sin embargo, para miles de inmigrantes, subirse a un avión incluso para un vuelo dentro del país puede convertirse en un escenario de alto riesgo migratorio, según advierten especialistas en la materia.

La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch, en declaraciones a Univision Austin, alertó que los controles en aeropuertos pueden activar revisiones migratorias automáticas que deriven en detenciones, aun cuando no se trate de viajes internacionales.

No todos los inmigrantes pueden viajar sin riesgo.

Por qué volar en Navidad puede activar controles migratorios

De acuerdo con la experta, el simple proceso de pasar por un aeropuerto desde el check-in hasta la salida de la terminal puede exponer a ciertos inmigrantes a verificaciones por parte de autoridades federales. Estos controles no dependen necesariamente de un delito, sino del estatus migratorio registrado en los sistemas.

“Hay personas que no deberían volar porque su información puede ser revisada solo por el hecho de viajar”, advirtió la abogada.

Perfiles de inmigrantes que corren mayor riesgo al volar

Lincoln-Goldfinch señaló que existen grupos específicos que deberían evitar vuelos domésticos durante las fiestas, ya que podrían enfrentar detenciones por parte de ICE u otras agencias:

Personas con procesos migratorios pendientes

Migrantes con casos activos en corte

Quienes están bajo supervisión de ICE

Portadores de grillete electrónico

Personas con orden de deportación

Inmigrantes indocumentados

Según la especialista, en estos casos el riesgo no está en el destino, sino en el trayecto y los puntos de control aeroportuarios.

Quiénes pueden viajar sin mayor preocupación

No todos los inmigrantes enfrentan el mismo nivel de exposición. La abogada explicó que quienes cuentan con estatus migratorio sólido o documentos válidos suelen poder viajar dentro del país sin un riesgo adicional. Entre ellos:

Titulares de permiso de trabajo vigente

Personas con licencia de conducir válida

Portadores de Real ID

Residentes permanentes (green card)

Ciudadanos estadounidenses

El momento más crítico: salir del aeropuerto

La advertencia no se limita al abordaje del avión. Según Lincoln-Goldfinch, uno de los puntos más delicados ocurre al abandonar la terminal aérea, donde pueden registrarse operativos o revisiones adicionales. “Las autoridades también revisan a las personas que salen del aeropuerto, no solo a las que vuelan”, explicó, lo que incrementa el peligro para quienes tienen situaciones migratorias irregulares.

La recomendación final de la experta

Ante el aumento de controles durante la temporada navideña, la abogada fue tajante: si existe cualquier duda sobre el estatus migratorio, lo más prudente es evitar viajar, incluso dentro de Estados Unidos. Aunque las reuniones familiares son importantes en estas fechas, la especialista subraya que, en algunos casos, quedarse en casa puede ser la decisión más segura para evitar consecuencias migratorias graves.