¡Oportunidad laboral! Amazon lanza CONVOCATORIA de empleo con más de 200,000 plazas para Navidad

Miles de personas en Estados Unidos tendrán una nueva oportunidad laboral de cara a las fiestas de fin de año. Amazon anunció el inicio de un ambicioso plan de contratación masiva de 250,000 empleados, con el objetivo de reforzar sus operaciones logísticas y de transporte durante la intensa temporada de compras que incluye Navidad, Black Friday y Cyber Monday.

La cifra se alinea con las contrataciones de años anteriores, consolidando a Amazon como uno de los principales motores del sector minorista y logístico en EE. UU., especialmente en un contexto en el que otras empresas han reducido sus previsiones de empleo temporal.

Miles de vacantes disponibles en centros de distribución

Salarios competitivos y beneficios atractivos

Para atraer talento, la compañía ofrece sueldos promedio de $23 por hora para empleados regulares y más de $19 por hora para trabajadores estacionales. Con beneficios incluidos, la compensación total puede superar los $30 por hora.

Además, Amazon ha invertido más de $1.000 millones en mejoras salariales y en programas de bienestar para sus equipos de cumplimiento y transporte. Entre los beneficios destacan:

Cobertura médica desde el primer día.

Acceso a programas de desarrollo profesional como Career Choice, que cubre matrículas universitarias y certificaciones.

Horarios flexibles y oportunidades de crecimiento para trabajadores temporales.

Amplia convocatoria de empleo

La compañía busca personal para jornadas completas, parciales y estacionales en centros de cumplimiento, estaciones de entrega y centros de distribución en todo el país, incluyendo comunidades rurales. Las postulaciones están abiertas a cualquier persona interesada en generar ingresos extra durante las fiestas o iniciar una carrera a largo plazo en el sector logístico.

Importante: Las vacantes se publican semanalmente de octubre a diciembre en el portal oficial hiring.amazon.com, y suelen cubrirse en cuestión de minutos. Se recomienda activar alertas para no perder oportunidades.

Un impulso para el mercado laboral estacional

Esta iniciativa no solo representa una oportunidad para quienes buscan ingresos adicionales, sino que también refuerza la influencia de Amazon en el mercado laboral estacional. Con salarios competitivos, beneficios inmediatos y posibilidades de crecimiento profesional, la compañía busca atraer a una fuerza laboral diversa y dinámica. Para muchos, estos empleos temporales pueden convertirse en la puerta de entrada a una carrera estable dentro de una de las empresas más grandes del país.