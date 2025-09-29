- Hoy:
Walmart desafía a Amazon Prime Day con ofertas de hasta 50% de descuento en octubre
Walmart ofrece descuentos de hasta el 50% en su evento Walmart Deals, del 7 al 12 de octubre, con ofertas exclusivas para miembros de Walmart+.
Walmart ha lanzado su propia campaña de descuentos para el mes de octubre, con el objetivo de competir directamente con Amazon. Mientras Amazon anuncia su Prime Big Deal Days para los días 7 y 8 de octubre, Walmart ampliará su evento a seis días, del 7 al 12 de octubre. Esta venta especial, conocida como Walmart Deals, ofrecerá rebajas significativas en productos populares como juguetes, electrónicos, ropa y artículos para el hogar.
Productos destacados en las ofertas de Walmart
Entre los productos más destacados de Walmart Deals, se incluyen rebajas de hasta un 50% en varios artículos. Algunos ejemplos incluyen:
- Juguetes:
- Pista Hot Wheels de Mario Kart: ahorro de $36,42
- LEGO Harry Potter Buckbeak: ahorro de $24,99
- Moda:
- Cárdigan de punto para mujer: ahorro de $11
- Vaqueros para hombre: ahorro de $10
- Electrónica:
- Laptop para videojuegos ASUS: ahorro de $400
- Smart TV Vizio 50": ahorro de $100
- Hogar:
- Aspiradora Dyson Ball Animal: ahorro de $80
- Calefactor cerámico Lasko: ahorro de $30
Además de estos productos, Walmart también ofrecerá rebajas en categorías como decoración de temporada, belleza, comida y más.
La membresía de Walmart+ ofrece un periodo de prueba gratis de 30 días.
¿Necesitas Walmart+ para acceder a las ofertas?
A diferencia de Amazon, que requiere una suscripción Prime para acceder a algunas ofertas, Walmart Deals estará disponible para todos los clientes, pero los miembros de Walmart+ podrán acceder a las rebajas cinco horas antes que el resto. El 6 de octubre, los miembros podrán comenzar a comprar a las 7:00 p.m. hora del Este (ET), mientras que las ofertas estarán disponibles para todos los consumidores a partir de la medianoche del 7 de octubre.
Beneficios adicionales para los compradores de Walmart Deals
La venta será accesible en línea, a través de la aplicación móvil de Walmart y en tiendas físicas en todo Estados Unidos. Esto permitirá a los consumidores aprovechar las rebajas independientemente de si prefieren comprar desde casa o en la tienda. Además, los compradores podrán utilizar los cupones digitales y los beneficios de Walmart+ para ahorrar aún más en sus compras.
