Alerta, consumidores: Walmart y Amazon realizan un trascendental cambio en sus políticas de devoluciones

Cuando un cliente adquiere un producto y encuentra fallas o este no cumple con sus expectativas, suele regresar a la tienda para cambiarlo o, en el peor de los casos, solicitar la devolución de su dinero. Sin embargo, en Walmart y Amazon se están implementando nuevas medidas que hacen que este proceso de reembolso sea más práctico y cómodo.

Nuevas directivas de devolución

En muchos establecimientos de Estados Unidos, el proceso de reembolso consiste en llevar el producto adquirido a la tienda y recibir a cambio el dinero gastado. Sin embargo, la nueva medida implementada permite que los clientes obtengan el reembolso sin necesidad de devolver el artículo. Walmart, Amazon y otras cadenas minoristas ya están aplicando esta estrategia.

Por el momento, habrán cambios en la política de renovaciones en dos empresas muy importantes.

Según el análisis de un medio local, la justificación de esta medida radica en la comodidad, ya que muchos usuarios compran sus productos por internet y devolverlos resulta complicado. Esto se debe a que existe un proceso específico que, en algunos casos, implica asumir un doble gasto de envío. Por ello, muchos consumidores optan por no realizar la devolución al considerar que no vale la pena.

Otro factor clave es que esta medida facilita la gestión del tiempo para las empresas, ya que se ahorra el proceso de reempaquetar el pedido y enviarlo a la oficina de correos. Esto reduce tanto las implicaciones financieras como las molestias. En el caso de Amazon, la decisión se implementó desde agosto de 2024 a través de un programa llamado "Solución de No Devolución de FNA".

Dentro de este dictamen se incluyen artículos ligeros, de tamaño reducido y con un valor menor a $75, además de aquellos que no representen ningún riesgo. En cambio, quedan excluidos del programa las mercancías peligrosas, los productos pesados o voluminosos y los que superen los 75 dólares. Walmart, por su parte, anunció sus propias condiciones específicas.

Opiniones

Informes locales señalan que algunas personas han mostrado su descontento con esta medida, criticando que el proyecto podría incentivar el fraude. Argumentan que muchos consumidores aprovecharán este plan para adquirir artículos en línea con la seguridad de que serán reembolsados en poco tiempo. Ante ello, Amazon ya implementó una estrategia para contrarrestar este riesgo: aquellos usuarios que realicen múltiples solicitudes de reembolso en un corto plazo serán reportados y sus peticiones rechazadas.