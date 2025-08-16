- Hoy:
Gran gesto de Walmart: empresa dona productos a Tri-County ARC tras robo de suministros de organización sin fines de lucro
Agentes del condado de Levy confirmaron la buena acción de Walmart: donaron suministros y más a una organización tras robo.
Recientemente, Walmart impactó a sus clientes y a la población tras hacer un gran acto de solidaridad en Estados Unidos. Los agentes del sheriff del condado de Levy, Florida, señalaron que una parte significativa de los suministros sustraídos de una organización sin fines de lucro a inicios de esta semana fue restituida gracias a una generosa donación de le empresa internacional. AQUÍ los detalles.
Walmart dona productos a Tri-County ARC tras robo de suministros
'Wcjb', otros medios internacionales y las propias autoridades informaron que el Tri-County ARC, que utiliza el salón parroquial de Saint Albans, fue objeto de vandalismo y robo el pasado lunes 11 de agosto.
En respuesta a esta situación, los detectives no dudaron en comunicarse con un Walmart cercano, el cual generosamente decidió donar varios artículos para apoyar a la organización en su labor y brindarles el total respaldo.
Este grupo se dedica a ofrecer servicios a adultos con discapacidades en los condados de Dixie, Gilchrist y Levy, asegurando así el bienestar de la población vulnerable. Diversas imágenes sobre este noble gesto impactó en la comunidad.
Tri-County ARC y su importancia a este grupo de personas en EE. UU.
Tri-County ARC agrupa a diversas organizaciones dedicadas a la asistencia de personas con discapacidades intelectuales, del desarrollo y otras limitaciones en una región que abarca tres condados en el país americano.
Un ejemplo de ello es Rome Tri-County Arc, el cual ofrece servicios personalizados con el objetivo de fomentar la autosuficiencia en el hogar, el ámbito laboral y la comunidad, tal como informó Autism Now. Además, existen otras entidades, tales como Tri-County Animal Rescue Center, que se especializan en el rescate y cuidado de animales.
