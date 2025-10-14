Six Kings Slam 2025: dónde ver, fechas, horarios de partidos, quiénes juegan y premios

El torneo del Six Kings Slam inició en el 2024 y la edición de este año contará con la participación del actual 1 y 2 del mundo. A pesar de ser de exhibición, los jugadores se llevarán una importante suma de dinero solo por participar. Revisa cuáles son los horarios, partidos oficiales y premio al ganador final.

Una vez más, Arabia Saudí volverá a ser el epicentro de uno de los torneos más destacados del cierre de temporada que además de SInner y Alcaraz, también estarán otras figuras. Recordemos que se contaba con la participación de Jack Draper, pero tuvo que ser reemplazado por una dura lesión que sufrió en el US Open.

¿Quién ganó el Six Kings Slam?

En la edición del 2024, el campeón del Six Kings Slam fue el italiano Jannik Sinner tras vencer en tres sets seguidos a Carlos Alcaraz por 6-7, 6-3 y 6-3. Actualmente, ambos han protagonizado todas las finales del 2025 y podría repetirse en este torneo.

Fecha y horarios para ver los partidos de la Six Kings Slam

La edición 2025 de los Six Kings Slam comienza el miércoles 15 de octubre con dos partidos donde juega Jannik Sinner, Stéfanos Tsitsipas, Taylro Fritz y Alexander Zverev. Al día siguiente, juegan Novak Djkovic ante Carlos Alcaraz. De esta manera, los partidos se juegan:

Cuartos de final - Miércoles 15 de octubre

Taylor Fritz vs Alexander Zverev: 11:30 horas

Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas: 13:00 horas

Semifinales - Jueves 16 de octubre:

Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz/Alexander Zverev: 11:30 horas

Novak Djokovic vs Jannik Sinner/Stefanos Tsitsipas: 13:00 horas

Horario de la final

Tercer y cuarto puesto: 11:30 horas

Final: a continuación del primer partido: 13:00 horas

¿Dónde ver?

Todos los partidos del torneo de exhibición de Six Kings Slam 2025 se podrá ver en vivo a través de la señal de Netflix, reconocida plataforma de streaming que cuenta con su sección de deportes en vivo y se requiere de pagar una suscripción para tener acceso a su contenido.

Participantes del Six Kings Slam 2025.

Premios por participar y ganar el Six Kings Slam 2025

Los organizadores del Six Kings Slam confirmaron que los seis participantes que sean parte de los partidos de exhibición recibirán una cantidad de 1,5 millones de dólares. En tanto, el campeón del torneo recibirá un premio extra que suma un total de 6 millones de dólares.