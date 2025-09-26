Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas por la semifinal del Challenger de Lisboa: a qué hora y dónde ver

Una nueva semifinal para Ignacio Buse, pero esta vez en el torneo en Lisboa. Tras dejar fuera al argentino Marco Trungelliti, 'Nacho' logró vencer en tres sets (6-4, 6-3 y 6-3) y clasificó a la siguiente etapa donde se estará enfrentando contra Vilius Gaubas por el ansiado pase a la final.

Con la victoria en esta instancia del Challenger de Lisboa, Ignacio Buse sube al puesto 107 del mundo, que es la mejor posición en toda su carrera. Si logra ganar la final, logrará meterse al top 100, un hecho histórico para el tenis peruano. Por su parte, el lituano Vilius Gaubas viene de imponerse al español Daniel Mérida por 6-1 y 6-4.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Vilius Gaubas?

El partido de Ignacio Buse vs. Viliu Gaubas empieza a las 7:00 a.m. aproximadamente en Perú. También se puede seguir en vivo y online desde otros países. Estos son los horarios a tener en cuenta.

Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas en Colombia desde las 7:00 a.m.

Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas en Argentina desde las 9:00 a.m.

Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas en España desde las 2:00 p.m.

Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas en Chile desde las 9:00 a.m.

¿Dónde ver el Buse vs Trungelliti en vivo por TV o streaming?

El partido entre Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas por la semifinal del Challenger de Lisboa se transmitirá en vivo a través de la página web oficial del ATP Tour.

De esta manera, Ignacio Buse asegura su tercera semifinal en una Challenger de manera consecutiva con una ajustada victoria en tres sets frente al argentino Trungelliti en Portugal. Si logra ganar sus dos últimos partidos, el peruano ingresará al TOP 100.