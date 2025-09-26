- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas por la semifinal del Challenger de Lisboa: a qué hora y dónde ver
Ignacio Buse sigue a paso firme en los torneos de arcilla y consiguió un triunfo que lo llevó a la semifinal del Challenger de Lisboa. El peruano se llevó la victoria en el tercer set.
Una nueva semifinal para Ignacio Buse, pero esta vez en el torneo en Lisboa. Tras dejar fuera al argentino Marco Trungelliti, 'Nacho' logró vencer en tres sets (6-4, 6-3 y 6-3) y clasificó a la siguiente etapa donde se estará enfrentando contra Vilius Gaubas por el ansiado pase a la final.
PUEDES VER: Gustavo Álvarez reveló si dejará la U de Chile para ser DT de la selección peruana: "100%..."
Con la victoria en esta instancia del Challenger de Lisboa, Ignacio Buse sube al puesto 107 del mundo, que es la mejor posición en toda su carrera. Si logra ganar la final, logrará meterse al top 100, un hecho histórico para el tenis peruano. Por su parte, el lituano Vilius Gaubas viene de imponerse al español Daniel Mérida por 6-1 y 6-4.
¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Vilius Gaubas?
El partido de Ignacio Buse vs. Viliu Gaubas empieza a las 7:00 a.m. aproximadamente en Perú. También se puede seguir en vivo y online desde otros países. Estos son los horarios a tener en cuenta.
- Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas en Colombia desde las 7:00 a.m.
- Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas en Argentina desde las 9:00 a.m.
- Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas en España desde las 2:00 p.m.
- Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas en Chile desde las 9:00 a.m.
¿Dónde ver el Buse vs Trungelliti en vivo por TV o streaming?
El partido entre Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas por la semifinal del Challenger de Lisboa se transmitirá en vivo a través de la página web oficial del ATP Tour.
De esta manera, Ignacio Buse asegura su tercera semifinal en una Challenger de manera consecutiva con una ajustada victoria en tres sets frente al argentino Trungelliti en Portugal. Si logra ganar sus dos últimos partidos, el peruano ingresará al TOP 100.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50