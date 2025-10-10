Destacada figura de la selección peruana expresó su amor por Universitario: "El mejor equipo"

Universitario de Deportes tiene como objetivo ganar la Liga Peruana de Vóley, por ese motivo la dirigencia decidió conformar un plantel altamente competitivo, donde figuras nacionales e internacionales lucharán por ganarse un puesto en el equipo de Francisco Hervás.

Karla Ortiz es una de las referentes de las 'Pumas'. En su segunda temporada con la camiseta crema, la ex Sporting Cristal no dudó en señalar que está jugando en el mejor equipo del Perú, por ello, las exigencias son altas.

"Estoy en el mejor equipo del Perú y merece la mejor versión mía y es la que he conseguido esta temporada. Vamos trabajando y aún espero conseguir mejores logros personalmente", expresó Ortiz.

Karla Ortiz destacó en la selección peruana de vóley

Luego, la jugadora de la selección peruana indicó que solo está mentalizada en Universitario, no le interesa cómo se reforzaron los equipos que competirán en la Liga y aseguró que al final todo se define en la cancha.

"Solo me enfoco en lo que va a pasar con mi equipo. Si yo me empiezo a preocupar en lo que hay, viene o no ha llegado, va fuera de lo que soy, de lo que normalmente trato de darle a mi equipo. Al final, en un 15-15, al que le toque el balón, lo tiene que meter", señaló.

Karla Ortiz emocionada por la 'Noche de las Pumas'

El sábado 18 de octubre, en el Coliseo Mariscal Cáceres, Universitario presentará su plantel para la presente temporada en la 'Noche de las Pumas'. Será la primera vez que la 'U' realizará un evento de tan magnitud y Karla Ortiz no dudó en saludar a los directivos por la iniciativa.

"Estoy muy contenta. Espero llenar el coliseo. Es la primera vez que la ‘U’ está haciendo un torneo de esa magnitud con el campeón argentino y creo que los hinchas de Universitario desde que he llegado se han portado increíble, sé que en temporadas anteriores también. Llenemos ese coliseo y que sea una fiesta", indicó.