Erick Noriega recibió dura crítica en Brasil tras victoria de Gremio ante Santos: “Dificultades…”

A pesar de la victoria de Gremio ante el equipo de Neymar, Erick Noriega fue duramente criticado en Brasil tras ser sustituido al término del primer tiempo.

Antonio Vidal
Erick Noriega fue duramente criticado en Brasil. Foto: composición Líbero/IG
Gremio sacó una importante victoria ante Santos por la fecha 17 del Brasileirao. En el partido, el ex Alianza Lima Erick Noriega inició como titular; sin embargo, su entrenador decidió cambiarlo apenas terminó el primer tiempo.

Tras el encuentro, la prensa brasileña, fiel a su estilo, valoró las actuaciones de cada jugador, siendo muy crítica con las calificaciones que le colocaron al ‘Samurái’.

Pese al triunfo, el medio brasileño Globo Esporte calificó con una nota muy baja a Noriega. El portal le colocó un 4.5 y detalló los errores que cometió el jugador de la selección peruana durante la primera mitad del encuentro.

"No lograba encontrar su ritmo en la marcación y tenía dificultades para construir ataques desde la defensa", detalló la pagina web.

No obstante, las valoraciones de los hinchas fueron un poco más favorables para Noriega y le otorgaron un puntaje de 5.6

Valoración de Erick Noriega tras partido contra Santos

Próximo partido de Erick Noriega con Gremio

Este martes 26 de mayo, el Gremio de Erick Noriega se enfrentará a Montevideo City Torque por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un duelo donde el ganador terminará como líder de su grupo.

AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

