- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs. ADT
- Sport Huancayo vs Cienciano
- River Plate vs Belgrano
- Pumas vs Cruz Azul
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Ignacio Buse
- Fichajes Vóley
Erick Noriega recibió dura crítica en Brasil tras victoria de Gremio ante Santos: “Dificultades…”
A pesar de la victoria de Gremio ante el equipo de Neymar, Erick Noriega fue duramente criticado en Brasil tras ser sustituido al término del primer tiempo.
Gremio sacó una importante victoria ante Santos por la fecha 17 del Brasileirao. En el partido, el ex Alianza Lima Erick Noriega inició como titular; sin embargo, su entrenador decidió cambiarlo apenas terminó el primer tiempo.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo F
Tras el encuentro, la prensa brasileña, fiel a su estilo, valoró las actuaciones de cada jugador, siendo muy crítica con las calificaciones que le colocaron al ‘Samurái’.
Pese al triunfo, el medio brasileño Globo Esporte calificó con una nota muy baja a Noriega. El portal le colocó un 4.5 y detalló los errores que cometió el jugador de la selección peruana durante la primera mitad del encuentro.
"No lograba encontrar su ritmo en la marcación y tenía dificultades para construir ataques desde la defensa", detalló la pagina web.
No obstante, las valoraciones de los hinchas fueron un poco más favorables para Noriega y le otorgaron un puntaje de 5.6
Valoración de Erick Noriega tras partido contra Santos
Próximo partido de Erick Noriega con Gremio
Este martes 26 de mayo, el Gremio de Erick Noriega se enfrentará a Montevideo City Torque por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un duelo donde el ganador terminará como líder de su grupo.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90