Mr. Peet ‘olvida’ a Noriega tras sobresaliente rendimiento de Pavez con Alianza Lima: "Ese es un..."

¿Los olvidó? Mr. Peet, durante la transmisión del programa Madrugol, habló sobre la actualidad de Alianza Lima, donde analizó los refuerzos del elenco blanquiazul. Durante sus comentarios, se refirió al puesto que dejó Erick Noriega para irse a Gremio de Porto Alegre, el cual fue cubierto con la llegada del chileno Esteban Pavez.

En ese sentido, para el periodista deportivo, el rendimiento de Pavez ha sido uno de los mejores en el equipo íntimo, pues a pesar de su edad muestra un sólido juego, señalando que le aporta mucho al conjunto.

Mr. Peet destacó el rendimiento de Esteban Pavez

Para Mr. Peet, el jugador de 35 años se ha convertido en una de las piezas fundamentales del esquema de Pablo Guede.

“Después, en el medio tenemos a Pavez. Tenemos a Pavez. Yo sé que ustedes lo van a comparar con Noriega. Noriega es más joven, Noriega tenía más dinámica que Pavez, pero la distribución de Pavez, el señorío que tiene cuando pasa a campo contrario, ese es un plus para Pavez. La experiencia, la madurez de Pavez, es un aporte importante”, fueron las palabras del narrador, hacia el pivote blanquiazul.

Rendimiento de Esteban Pavez con Alianza Lima

Con Alianza Lima, Esteban Pavez ha disputado nueve partidos oficiales con los íntimos en la Liga 1, donde ha brindado una asistencia y ha sido clave en el eje central, pues le aporta otro estilo de juego al equipo blanquiazul.

¿Hasta cuándo es el contrato de Esteban Pavez con Alianza Lima?

El chileno tiene contrato hasta finales de este año, de acuerdo con información de la plataforma Transfermarkt. Además, su valor es de 150.000 euros.