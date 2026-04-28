¿Reclamó Alianza Lima? El factor que pudo influenciar en la derrota de Los Chankas ante ADT por Liga 1

Los Chankas cayeron 4-0 ante ADT en Tarma y no solo perdieron su invicto en la Liga 1 2026, sino también la cima del Torneo Apertura, porque Alianza Lima tiene mejor diferencia de gol. En ese sentido, esta derrota causó mucha sorpresa entre algunos hinchas del fútbol peruano y recientemente un conocido periodista aseguró que los blanquiazules influyeron en que se dé el abultado resultado en contra del equipo andahuaylino.

Durante el programa Modo Fútbol, del canal Linkeados en YouTube, los panelistas comenzaron a conversar sobre lo que fue la derrota de ‘Los Guerreros’ en condición de visitante. En medio de ello, el periodista Gustavo Peralta indicó que, para él, los de Matute jugaron psicológicamente para así poder quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones, ya que los de Andahuaylas son su único rival directo en estos momentos.

Según el mencionado comunicador, el reclamo que hubo durante la semana contra Walter Paolella, DT de Los Chankas, por el tema de su licencia como entrenador terminó afectándolo y, con ello, a todo su plantel. "Yo creo que sí. No habló post partido (Paolella)", indicó, dejando claro que Alianza Lima, que hizo la queja ante la FPF, terminó de cierta forma influyendo para que ADT consiga la victoria por el Torneo Apertura 2026.

Walter Paolella no tiene licencia para dirigir a Los Chankas en la Liga 1.

No obstante, en el programa también resaltaron que este no fue el único factor que contribuyó al tropiezo de ‘Los Guerreros’, sino que también el viaje de Cusco a Lima y luego a Andahuaylas evidentemente desgastó al equipo. Sin mencionar que no tienen un plantel sumamente amplio y que, con el pasar de las jornadas, el sobreesfuerzo físico ha comenzado a pasar factura.

Fixture restante de Los Chankas

Estos son los partidos que le restan: