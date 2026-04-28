- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Junior
- PSG vs Bayern Munich
- Cruzeiro vs Boca Juniors
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Tabla Cristal en Libertadores
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
¿Reclamó Alianza Lima? El factor que pudo influenciar en la derrota de Los Chankas ante ADT por Liga 1
Aseguraron que Alianza Lima de cierta forma influenció en la derrota de Los Chankas ante ADT en Tarma, por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Los Chankas cayeron 4-0 ante ADT en Tarma y no solo perdieron su invicto en la Liga 1 2026, sino también la cima del Torneo Apertura, porque Alianza Lima tiene mejor diferencia de gol. En ese sentido, esta derrota causó mucha sorpresa entre algunos hinchas del fútbol peruano y recientemente un conocido periodista aseguró que los blanquiazules influyeron en que se dé el abultado resultado en contra del equipo andahuaylino.
Durante el programa Modo Fútbol, del canal Linkeados en YouTube, los panelistas comenzaron a conversar sobre lo que fue la derrota de ‘Los Guerreros’ en condición de visitante. En medio de ello, el periodista Gustavo Peralta indicó que, para él, los de Matute jugaron psicológicamente para así poder quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones, ya que los de Andahuaylas son su único rival directo en estos momentos.
Según el mencionado comunicador, el reclamo que hubo durante la semana contra Walter Paolella, DT de Los Chankas, por el tema de su licencia como entrenador terminó afectándolo y, con ello, a todo su plantel. "Yo creo que sí. No habló post partido (Paolella)", indicó, dejando claro que Alianza Lima, que hizo la queja ante la FPF, terminó de cierta forma influyendo para que ADT consiga la victoria por el Torneo Apertura 2026.
Walter Paolella no tiene licencia para dirigir a Los Chankas en la Liga 1.
No obstante, en el programa también resaltaron que este no fue el único factor que contribuyó al tropiezo de ‘Los Guerreros’, sino que también el viaje de Cusco a Lima y luego a Andahuaylas evidentemente desgastó al equipo. Sin mencionar que no tienen un plantel sumamente amplio y que, con el pasar de las jornadas, el sobreesfuerzo físico ha comenzado a pasar factura.
Fixture restante de Los Chankas
Estos son los partidos que le restan:
- Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas
- Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua
- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas
- Fecha 17: Los Chankas vs UTC
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90