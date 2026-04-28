¿Vuelve a Alianza Lima? Hernán Barcos puede remecer el mercado y dejar FC Cajamarca: "Quiere..."

La actualidad de FC Cajamarca no es la mejor en esta temporada. Tras el inicio del Torneo Apertura, el elenco cajamarquino se ilusionó con la llegada de Hernán Barcos, quien consigo trajo a reconocidos nombres que también estuvieron en Alianza Lima. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y gestiones, el equipo se encuentra último en la tabla de posiciones hasta la fecha de publicación de esta nota.

En ese sentido, se dio a conocer que el ‘Pirata’ estaría pensando en remecer el mercado peruano, tomando una drástica decisión en su carrera. Esto, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, quien durante el programa Modo Fútbol, al referirse al equipo, comentó la información que le llegó.

Hernán Barcos estaría por dejar FC Cajamarca

Durante el programa, Peralta señaló que, debido a los malos resultados del equipo, la situación es complicada. Aunque Barcos ha sido pieza fundamental para la llegada de algunos jugadores, el delantero argentino estaría pensando en salir.

“Barcos que quiere irse de Cajamarca, a mí me dijeron eso, está complicado (el equipo)”, fue el comentario que dio el periodista deportivo.

Hernán Barcos se convirtió en un histórico para Alianza Lima

¿Cómo le va a Hernán Barcos en FC Cajamarca?

En lo que va del Torneo Apertura, Hernán Barcos es el quinto jugador con más goles, con siete anotaciones en su cuenta. A pesar de ello, el equipo cajamarquino se encuentra último en la tabla de posiciones con seis puntos.