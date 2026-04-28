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¿Vuelve a Alianza Lima? Hernán Barcos puede remecer el mercado y dejar FC Cajamarca: "Quiere..."

Tras los malos resultados de FC Cajamarca, Hernán Barcos evaluaría dejar el club, a pesar de la influencia que ha tenido en el equipo.

Antonio Vidal
Hernán Barcos evaluaría dejar FC Cajamarca. Foto: composición Líbero/IG
Hernán Barcos evaluaría dejar FC Cajamarca. Foto: composición Líbero/IG
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La actualidad de FC Cajamarca no es la mejor en esta temporada. Tras el inicio del Torneo Apertura, el elenco cajamarquino se ilusionó con la llegada de Hernán Barcos, quien consigo trajo a reconocidos nombres que también estuvieron en Alianza Lima. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y gestiones, el equipo se encuentra último en la tabla de posiciones hasta la fecha de publicación de esta nota.

En ese sentido, se dio a conocer que el ‘Pirata’ estaría pensando en remecer el mercado peruano, tomando una drástica decisión en su carrera. Esto, de acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, quien durante el programa Modo Fútbol, al referirse al equipo, comentó la información que le llegó.

Mr. Peet habló sobre la actualidad de Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol/IG

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Hernán Barcos estaría por dejar FC Cajamarca

Durante el programa, Peralta señaló que, debido a los malos resultados del equipo, la situación es complicada. Aunque Barcos ha sido pieza fundamental para la llegada de algunos jugadores, el delantero argentino estaría pensando en salir.

Barcos que quiere irse de Cajamarca, a mí me dijeron eso, está complicado (el equipo)”, fue el comentario que dio el periodista deportivo.

Hernán Barcos se convirtió en un histórico para Alianza Lima

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¿Cómo le va a Hernán Barcos en FC Cajamarca?

En lo que va del Torneo Apertura, Hernán Barcos es el quinto jugador con más goles, con siete anotaciones en su cuenta. A pesar de ello, el equipo cajamarquino se encuentra último en la tabla de posiciones con seis puntos.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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