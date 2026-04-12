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Alianza Lima tomó polémica decisión respecto a Hernán Barcos que indignó a su hinchada
Alianza Lima sorprendió de manera negativa a su hinchada tras tomar polémica decisión sobre Hernán Barcos, ídolo total del club.
Uno de los ídolos que tiene Alianza Lima es Hernán Barcos, delantero que se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la institución deportiva. Sin embargo, ahora el club de Matute sorprendió al tomar una polémica decisión respecto al argentino nacionalizado peruano, misma que indignó a su hinchada.
Como muchos saben, el pasado sábado 11 de abril fue el onomástico del 'Pirata' que llegó a los 42 años de edad. Por ello, muchos compañeros y amigos le desearon lo mejor mediante publicaciones en redes sociales, pero todos los aficionados se encontraban esperando la pronunciación del cuadro de Matute.
En esa línea, precisamente Alianza Lima estaba realizando diversos posts en su cuenta oficial de 'X', ya que primero recordó un año más desde que falleció Alejandro Villanueva y luego rememoró el cumpleaños de Sandro Baylón. No obstante, lo que sucedió con Hernán Barcos dejó sin palabras a su hinchada.
Hernán Barcos es ídolo en Alianza Lima.
Resulta que el club blanquiazul jamás saludó al 'Pirata' y esto generó mucha molestia entre sus hinchas, ya que lo consideran un ídolo absoluto en la institución deportiva. Recordemos que el delantero argentino salió bicampeón de la Liga 1 con los íntimos en los años 2021 y 2022.
Trayectoria de Hernán Barcos
Estos han sido sus clubes:
- Racing Club
- Guaraní
- Olmedo
- Estrella Roja
- Huracán
- Shanghái Shenhua FC
- Shenzhen Football Club
- Liga de Quito
- Palmeiras
- Gremio
- Sporting de Lisboa
- Vélez Sarsfield
- Cruzeiro
- Atlético Nacional
- Alianza Lima
- FC Cajamarca
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