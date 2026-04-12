0

Canal confirmado para ver Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Luego de perder el clásico, Alianza Lima tendrá un difícil encuentro ante ADT en Tarma por la décima fecha del Torneo Apertura.

Gary Huaman
Alianza Lima visitará a ADT en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura.
Alianza Lima visitará a ADT en Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Se viene un tremendo partido por la 10.ª jornada del Torneo Apertura 2026 entre Alianza Lima vs ADT en el Estadio Unión Tarma. El choque entre celestes e íntimos está pactado para este martes 14 de abril y en la siguiente nota podrás conocer en qué canal podrás ver este encuentro.

Futbolista dejó Alianza Lima y retumba el mercado firmando por campeón peruano

PUEDES VER: Se fue de Alianza Lima y retumba el mercado firmando por campeón peruano: "Bienvenido"

Alianza Lima necesita con urgencia la victoria, pues tras la derrota ante Universitario y la posterior victoria de Los Chankas sobre FC Cajamarca, los íntimos dejaron la punta del Torneo Apertura y se quedaron a 3 unidades del cuadro de Andahuaylas (23).

Además, los dirigidos por Pablo Guede solamente tienen un punto de ventaja sobre Cienciano y dos más que Universitario. En caso que los blanquiazules no logren un resultado positivo en su visita a Tarma, podrían perder el segundo lugar de la tabla de posiciones si es que sus rivales consiguen sus victorias.

Alianza Lima viene de perder el clásico ante Universitario.

Alianza Lima viene de perder el clásico ante Universitario.

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT por el Torneo Apertura 2026?

La transmisión del Alianza Lima vs ADT estará a cargo del canal L1 Max que puede verse en las distintas señales de cable como Movistar, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros. Si quieres verlo vía streaming, entonces puedes hacerlo a través de Liga 1 Play.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs ADT?

El duelo entre Alianza Lima vs ADT se llevará a cabo este martes 14 de abril a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Unión de Tarma.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Lo más visto

  1. Se fue de Alianza Lima y retumba el mercado firmando por campeón peruano: "Bienvenido"

  2. Universitario empató 2-2 ante fuerte rival y desató preocupación a los hinchas por rendimiento

  3. Seleccionado peruano dejó las filas de Sporting Cristal y firmó por club campeón nacional: "Libre"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano