Canal confirmado para ver Alianza Lima vs ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Se viene un tremendo partido por la 10.ª jornada del Torneo Apertura 2026 entre Alianza Lima vs ADT en el Estadio Unión Tarma. El choque entre celestes e íntimos está pactado para este martes 14 de abril y en la siguiente nota podrás conocer en qué canal podrás ver este encuentro.

Alianza Lima necesita con urgencia la victoria, pues tras la derrota ante Universitario y la posterior victoria de Los Chankas sobre FC Cajamarca, los íntimos dejaron la punta del Torneo Apertura y se quedaron a 3 unidades del cuadro de Andahuaylas (23).

Además, los dirigidos por Pablo Guede solamente tienen un punto de ventaja sobre Cienciano y dos más que Universitario. En caso que los blanquiazules no logren un resultado positivo en su visita a Tarma, podrían perder el segundo lugar de la tabla de posiciones si es que sus rivales consiguen sus victorias.

Alianza Lima viene de perder el clásico ante Universitario.

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT por el Torneo Apertura 2026?

La transmisión del Alianza Lima vs ADT estará a cargo del canal L1 Max que puede verse en las distintas señales de cable como Movistar, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros. Si quieres verlo vía streaming, entonces puedes hacerlo a través de Liga 1 Play.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs ADT?

El duelo entre Alianza Lima vs ADT se llevará a cabo este martes 14 de abril a partir de las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Unión de Tarma.