Pablo Guede tomó firme decisión con Federico Girotti en medio de rumores de salida en Alianza Lima

Alianza Lima atraviesa un momento importante de la temporada en su objetivo de poder consagrarse como campeón de la Liga 1. Los 'íntimos' cayeron en el clásico y ahora buscan pasar la página para seguir consiguiendo triunfos. En la previa del partido ante ADT de Tarma, se conoció que Pablo Guede ha decidido tomar una severa medida con Federico Girotti, en medio de los rumores de una posible salida del club por la falta de minutos.

Pablo Guede tomó firme decisión con Federico Girotti en Alianza Lima

El delantero argentino es una de las grandes apuestas de Alianza Lima para esta temporada, razón por la cual la directiva desembolsó una gran suma de dinero para hacerse con su fichaje. Sin embargo, el DT Pablo Guede no le ha dado grandes minutos y ya empiezan a sumar rumores de una salida del club.

En ese sentido, el periodista Gerson Cuba, durante el programa ‘Código Blanquiazul’, reveló que el técnico ha decidido darle mayor cantidad de minutos tanto a Federico Girotti como a Luis Ramos de cara a los siguientes partidos. Sin embargo, el hombre de prensa indicó que en los últimos días, el ‘9’ argentino ha sido considerado con el equipo titular durante los entrenamientos.

Federico Girotti no jugó el clásico y ahora Pablo Guede le dará más minutos en Alianza Lima.

"La información que se obtiene es que tanto Girotti como Ramos van a tener oportunidades de aquí en adelante, tanto para el llano como en la altura. Para adicionar más, si bien no hay un once definido, Federico Girotti ha estado participando en el equipo que vendría a ser titular", fue la información que compartió el citado comunicador.

De esta manera, todo hace indicar que Girotti tiene grandes opciones de poder iniciar en el titularato en el duelo ante ADT de Tarma, un partido vital en las aspiraciones de los blanquiazules para recuperar el liderato del Torneo Apertura. Además de que tendrá una oportunidad de oro de poder pelearle el puesto a Paolo Guerrero como el delantero titular.

Números de Federico Girotti en Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Federico Girotti solo ha podido jugar seis partidos con la camiseta de Alianza Lima. En la Liga 1 registra cuatro cotejos, pero no logra completar un partido entero ya que solo ha jugado 80 minutos. Una clara muestra de que no es considerado como uno de los principales por Pablo Guede.

¿Hasta cuándo tiene contrato Federico Girotti con Alianza Lima?

Durante su presentación con los ‘íntimos’, se informó que Federico Girotti firmó un extenso contrato con Alianza Lima, teniendo un vínculo hasta finales de la temporada 2028. Esto lo coloca como una de las apuestas a futuro del equipo.