Waldir Sáenz reveló quién será la nueva joya de Alianza Lima: "No sabes lo que juega"

Alianza Lima es considerado una vitrina de futbolistas para el mercado de fichajes hacia el exterior y también por formar nuevos valores de cara al futuro. Por ello, el histórico goleador del club, Waldir Sáenz, salió al frente para revelar al futbolista de las categorías menores que será la nueva joya del equipo blanquiazul en las próximas temporadas: Estamos hablando de César Sánchez.

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Waldir Sáenz reveló quién es el futbolista que será catalogado como la nueva joya de Alianza Lima

Sáenz utilizó su programa 'Corner Blanquiazul' para revelar que en las categorías menores de Alianza hay un futbolista llamado César Sanchez que juega de extremo, es venezolano y es categoría 2008, que viene destacando.

Para el histórico goleador íntimo, este jugador ofensivo le deslumbró los ojos por el gran juego que tiene; sin embargo, tiende a desalinearse del proyecto, por lo que aseguró que hay que ponerle límites desde Alianza Lima para que consiga el objetivo de ser llamado al equipo principal.

César Sánchez juega en la reserva de Alianza Lima y es un proyecto a futuro del cuadro blanquiazul

“Hay un chico ahí, César Sánchez, el venezolano. Es un extremo y no sabes lo que juega ese chico. A él tienen que ponerle un poco de mano dura porque es complicada su situación. Alianza Lima está ahí, felizmente está ahí y el chico quiere, pero hay veces que hay que agarrarlo del cuello un ratito”, aseguró.

Cabe mencionar que César Sánchez actualmente juega en la reserva de Alianza Lima, ya que cuenta con 18 años y se desempeña como uno de los mejores del plantel destacando en su banda derecha como extremo.

César Sánchez firmó con Alianza Lima hasta 2028

Tras su buen rendimiento demostrado como futbolista de la reserva de Alianza Lima, Sánchez firmó un contrato hasta el 2028 con el claro objetivo de quemar su etapa en la reserva para luego ser utilizado en el primer equipo, donde disputará la Liga 1 o Copa Libertadores.