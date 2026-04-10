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Waldir Sáenz desata la polémica con su irónica reacción tras ser comparado con Hernán Barcos
Waldir Sáenz desató la polémica luego de participar en una dinámica en la que se le consultó si Hernán Barcos era mejor que él. Su reacción causó diversas reacciones en redes sociales.
Hernán Barcos, para muchos en Alianza Lima, se ha convertido en un ídolo de la institución, esto debido al gran aporte que el delantero argentino le brindó al club íntimo desde su llegada. No obstante, esto no parece ser una realidad para otras estrellas del club de La Victoria, pues Waldir Sáenz participó en una dinámica en la que le consultaron por diversos atacantes que pasaron y están en la Liga 1.
Es en este contexto que ‘Wally’ participó en la dinámica del programa ‘Corner Blanquiazul’, donde fue comparado con varios delanteros, en la que aceptó ser inferior a jugadores como Wilmer Aguirre, Paolo Guerrero, Flavio Maestri y Jefferson Farfán. Sin embargo, cuando le preguntaron por Barcos, tuvo una inesperada reacción.
Waldir Sáenz desata la polémica tras irónica reacción tras ser comparado con Hernán Barcos
El exdelantero también fue consultado por jugadores como Sergio Ibarra, Alex Valera, Federico Girotti, donde no respondió, pero cuando se le consultó por Hernán Barcos, Sáenz reaccionó de manera irónica.
Con este gesto de burla, generó diversos comentarios negativos por parte de la hincha blanquiazul, quienes resaltaron que el actual jugador del FC Cajamarca también es un ídolo del club y merece un respeto.
¿Cuántos goles marcó Waldir Sáenz con Alianza Lima?
Waldir Sáenz se mantiene como el máximo goleador histórico de Alianza Lima con 178 anotaciones, seguido por referentes como Teófilo Cubillas (167) y Víctor “Pitín” Zegarra (128). Por su parte, Hernán Barcos es el extranjero con más goles en la historia del club y ya forma parte del top 10 histórico, consolidándose como un referente ofensivo en los últimos años.
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