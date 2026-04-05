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Hernán Barcos y el último acto de amor que puede hacer por Alianza Lima
Hernán Barcos aún puede darle una enorme alegría a Alianza Lima, por lo que todos los hinchas estarán atentos a lo que pase en la Liga 1.
Y como último acto de amor... Alianza Lima perdió 1-0 ante Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Apertura, pero los hinchas pueden recibir una enorme alegría dentro poco si es que Hernán Barcos cumple con su trabajo. A continuación te contamos de qué se trata.
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Cómo sabemos, los blanquiazules siguen en la segunda casilla de la tabla de posiciones y Los Chankas escalaron al primer puesto por diferencia de gol, aunque tienen un partido más. Los 'Guerreros' enfrentarán este lunes 6 de abril a FC Cajamarca en condición de visitante y deben empatar para ser líderes absolutos de la Liga 1.
Precisamente en la escuadra cajamarquina juega Hernán Barcos, quien es ídolo de Alianza Lima. El 'Pirata' puede darle una mano a los blanquiazules si anota goles y vence al cuadro de Andahuaylas, ya que ahí haría que los íntimos vuelvan a ser punteros absolutos del Torneo Apertura 2026.
Por ello, el delantero argentino puede demostrar que aún ama al cuadro victoriano si derrota a Los Chankas con FC Cajamarca y lo hace permanecer como líder total del campeonato. Recordemos que el elenco 'Guerrero' es el único invicto del fútbol peruano tras la derrota blanquiazul.
FC Cajamarca vs Los Chankas: hora y dónde ver
El partido entre FC Cajamarca y Los Chankas será este lunes 6 de abril a las 15.00 horas. Asimismo, la transmisión del encuentro será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional, vía Movistar TV y DirecTV.
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