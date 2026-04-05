¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima y Universitario en la Liga 1? Deberás esperar más tiempo

El triunfo de Universitario en el clásico del fútbol peruano ha encendido la lucha por el Torneo Apertura 2026, pues le quitó el invicto a Alianza Lima y se puso a dos puntos de los blanquiazules, que era uno de los líderes de la competencia junto a Los Chankas, que jugará este lunes 6 de abril ante FC Cajamarca.

En ese sentido, muchos hinchas se preguntan cuándo volverán a jugar sus equipos en la Liga 1 y la respuesta es que deberán esperar por bastante tiempo, pues se nos viene una semana de Elecciones y en medio está la participación de los cremas en la Copa Libertadores 2025.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima y Universitario en la Liga 1 2026?

Debido a que este fin de semana se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, la Liga 1 señaló que la décima fecha del Torneo Apertura se jugará en dos partes: primero, los equipos que no tienen participación en torneos internacionales jugarán entre el martes 14 y miércoles 15; mientras que los que sí disputarán Libertadores o Sudamericana, fueron programados para el miércoles 22 y jueves 23 de abril.

En el caso de Alianza Lima, los íntimos jugarán contra ADT en Tarma el próximo martes 14 desde las 3.15 p. m. en el Estadio Unión Tarma. Por su parte, Universitario enfrentará a FBC Melgar el domingo 19 de abril a las 5.15 p. m. en el Monumental de la UNSA por la jornada 11 del Apertura.

Es preciso resaltar que los merengues primero jugarán la onceava fecha en la fecha señalada y el miércoles 22, recibirán a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la décima jornada.

Previo al enfrentamiento ante el elenco cusqueño, el equipo de Javier Rabanal jugará la segunda fecha de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido el miércoles 15 de abril en el Estadio Monumental.