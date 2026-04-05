Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán presentados en campeón peruano: "Sueldo aceptado"

A inicios de año Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron separados de Alianza Lima por una terrible indisciplina cometida durante la pretemporada en Uruguay. Con ellos también se fue Sergio Peña, pero los defensores no habían conseguido club hasta el momento a diferencia del volante. Ahora, finalmente se descubrió que este lunes 6 de abril serán presentados en un campeón de la Liga 1.

El periodista Jorge Solari informó mediante sus redes sociales que el central y el lateral con paso por la selección peruana tienen todo acordado para ser anunciados en un histórico equipo del balompié nacional. Es Sport Boys, a donde venían siendo vinculados desde hace varias semanas y solo faltaban detalles.

"Mañana se firmaría el vínculo que une a Carlos Zambrano y Miguel Trauco al equipo rosado. Sueldo aceptado y cláusulas disciplinarias también. Ambos podrían comenzar a entrenar mañana mismo", indicó en un principio el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'.

Tras esto, Jorge Solari realizó una aclaración en sus redes sociales y señaló que no incluyeron el tema disciplinario en sus contratos: “Me aclaran que el tema disciplinario, se conversó pero no está incluido en el contrato, ya que éste es un documento “tipo” que acepta la federación y cualquier alteración puede afectar su aceptación”.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegarán a Sport Boys.

De esta forma, ambos ex Alianza Lima jugarán finalmente la Liga 1 2026 con salarios reducidos y condiciones a cumplir. Vale precisar que, poco después, el periodista aclaró que no habrá una cláusula de indisciplina porque este es un documento que debe aceptar la FPF y cualquier cambio lo hará complicado.

¿Cómo marcha Sport Boys?

Sport Boys la pasa muy mal en la Liga 1 debido a que marcha en la antepenúltima casilla de la tabla de posiciones, es decir en zona de descenso. Debe cambiar rápido de chip si no quiere quedarse sin torneo internacional de cara al 2027, y también para no complicarse con el tema de la baja.