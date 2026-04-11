Pasó por Alianza Lima y ahora impacta el mercado firmando por campeón peruano: "Bienvenido"

Alianza Lima ha logrado que varios de sus futbolistas en categorías menores logren su ansiado debut en el primer equipo, sin embargo, también hubo quienes no consiguieron esa hazaña y tuvieron que tomar otro rumbo en su carrera profesional. Ese es el caso de Paolo Valverde, quien tras no conseguir espacio en el cuadro íntimo, ahora se convierte en nuevo jugador de un campeón peruano llamado Deportivo Municipal.

Futbolista dejó Alianza Lima y retumba el mercado firmando por campeón peruano

Deportivo Municipal anunció de forma oficial el fichaje de Paolo Valverde por toda la temporada 2026 con el claro objetivo de alcanzar el título de la Liga 3 para así ascender a la Liga 2.

“¡Bienvenido a La Academia!, Paolo Valverde, volante central que firma su vínculo por toda la temporada 2026. ¡Echa Valverde!”, se puede leer en las redes sociales del campeón peruano

Paolo Valverde, ex Alianza Lima, fue presentado en Deportivo Municipal como su flamante fichaje

El volante de 32 años cuenta cómo parte de su trayectoria deportiva haber estado en la reserva de Alianza Lima y en diversos clubes peruanos como Sport Áncash, Los Chankas, Sport Victoria, Bambamarca y Ecosem Pasco.

¿Cómo le fue a Paolo Valverde en Alianza Lima?

Renzo Paolo Valverde Linares de 32 años empezó su carrera en el fútbol jugando en la reserva de Alianza Lima. Sin embargo, debido a las pocas oportunidades para llegar al primer equipo, el volante decidió dejar el club para fichar por otros clubes en búsqueda de minutos.

Paolo Valverde jugó en la reserva de Alianza Lima

Deportivo Municipal es campeón peruano

Deportivo Municipal salió campeón en la primera división del fútbol peruano cuatro veces. Los títulos nacionales los logró en 1950, 1943, 1940 y 1938. Asimismo, también obtuvo campeonatos en la segunda, ya que en 1968, 2006 y 2014 se consagraron campeones.