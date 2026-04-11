'Flaco' Granda rotundo contra Zambrano tras hablar sobre su salida de Alianza: "¿Qué pretendía?"

Carlos Zambrano salió de Alianza Lima luego de que el club decidiera terminar su contrato por actos de indisciplina y denuncia por presunto abuso carnal. Tras ello, el jugador rompió su silencio para quejarse luego de tres meses y ahora el periodista Giancarlo Granda respondió de manera rotunda.

Giancarlo 'Flaco' Granda fue rotundo contra Carlos Zambrano tras hablar sobre su salida de Alianza Lima

El periodista conocido como ‘Flaco’ Granda no se guardó nada y le respondió directamente a Zambrano en su programa en Radio Nacional, luego de que el futbolista saliera a decir que no le gustó cómo se dio su salida de Alianza.

Para el comunicador, el ahora defensor de Sport Boys tiene que entender que no es normal que al inicio de temporada cometiera un acto de indisciplina.

Asimismo, Giancarlo Granda resaltó que Carlos Zambrano, al estar involucrado en una denuncia por presunto abuso carnal a una mujer, perjudicó la imagen institucional de Alianza Lima a nivel mundial.

Video: Radio Nacional

Por lo tanto, el periodista le explicó al futbolista que no espere que el club blanquiazul lo despida ante una gran multitud en el Estadio Alejandro Villanueva, ya que eso nunca ocurrirá luego de todo lo cometido.

“Yo creo que Zambrano tiene que entender el mejor inicio de la temporada no era cometer una indisciplina. Lo que también tiene que entender Zambrano es que la imagen de Alianza a nivel internacional se vio resquebrajada. Alianza Lima tiene que tomar medidas y en este caso tomó las medidas correspondiente. ¿Qué pretendía? ¿Qué Alianza Lima les haga una despedida en Matute a estadio lleno? Eso no va a pasar”, afirmó.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su salida de Alianza Lima?

Carlos Zambrano decidió romper su silencio en una entrevista ante Ricardo Gareca y se mostró indignado por cómo se dio su salida de Alianza Lima. "Sinceramente, no me gustó para nada la salida en lo personal y cómo el club me trató en su momento. No comparto la forma en la cual salí", recalcó.