Campeón con Alianza Lima anunció su retiro del fútbol profesional: "Gracias a todos"

Grandes jugadores pasaron por Alianza Lima; sin embargo, pocos pudieron salir campeones con la camiseta blanquiazul. Ese es el caso de Manuel Heredia, quien, tras vestir los colores del cuadro íntimo, ahora rompió su silencio para anunciar su retiro definitivo del fútbol profesional.

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Futbolista campeón con Alianza Lima anunció su retiro del fútbol profesional

Heredia, quien en su momento salió campeón de la Copa del Inca con Alianza Lima en 2014, informó a los hinchas sobre su retiro oficial del fútbol profesional.

Video: Manuel Heredia

A través de sus redes sociales, el arquero escribió las siguientes líneas como despedida: “Gracias a todos que escribieron junto ami cada línea de esta linda historia”.

Asimismo, publicó un video en el que repasa sus mejores momentos en el fútbol y destaca su paso por Alianza Lima por encima de todos.

¿Cómo le fue a Manuel Heredia en Alianza Lima?

Manuel Heredia jugó en Alianza Lima y salió campeón con el club en 2014

Manuel Heredia arribó a Alianza Lima en 2013 procedente de Cienciano y, después de dos temporadas, se coronó campeón de la Copa del Inca en 2014. Con la camiseta blanquiazul, el guardameta disputó 27 encuentros y logró mantener su portería en cero en 10 oportunidades. En 2015, le dijo adiós al club íntimo para fichar por UTC.

Los clubes donde jugó Manuel Heredia