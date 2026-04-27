Pablo Guede tuvo tajante calificativo sobre jugadores de Alianza Lima: “Son insoportables”

Luego de la victoria de Alianza Lima por 1-0 frente a Atlético Grau, Pablo Guede asistió a una entrevista para el programa Fútbol Satélite, donde habló sobre diferentes temas relacionados al fútbol y sobre el rendimiento de Alianza bajo su mando. Sin embargo, durante la conversación sorprendió al usar un fuerte calificativo para sus dirigidos, llamándolos ‘insoportables’.

Pablo Guede tuvo tajante calificativo sobre jugadores de Alianza Lima

Durante la conversación, Guede utilizó este calificativo luego de que el periodista Kevin Pacheco le preguntara cómo lleva el tema de los árbitros en la Liga 1. Ante ello, el DT señaló que no habla de ellos, ya que considera que su trabajo es muy difícil. Como ejemplo, comentó que durante los entrenamientos se pone como árbitro y que los jugadores le reclaman todo.

“¿Cómo conllevas el tema del arbitraje en el Perú? (…) no hablo de los árbitros. Es muy difícil ser árbitro. Es tremendamente difícil ser árbitro. Yo me dirijo al árbitro de ese partido. Es muy difícil. ¿Vos alguna vez te pusiste a ser árbitro? No. ¿Alguno de ustedes? Sí. Es horrible”.

“Yo me pongo en los entrenamientos a ser árbitro y los quiero matar a todos los jugadores. Son insoportables: te protestan, te quieren sacar ventaja, claro, con consignas. Les doy un toque, dos toques, tres toques, da lo mismo, no hay que pasar esta línea, ¿no? Y yo estoy centrado, y ellos están más atentos a las reglas para sacarle ventaja. Tan difícil es ser árbitro que a mí no me corresponde juzgarlo”, fueron las palabras entre risas de Guede, que dio a conocer un poco de lo que se vive dentro de los entramientos de Alianza.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima deberá enfrentarse a Moquegua este sábado 2 de mayo, en un encuentro por la fecha 13 del Torneo Apertura. Este compromiso se podrá seguir desde las 8.00 p. m. por la señal de L1 Max.