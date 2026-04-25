¡Aviso importante! Recientemente, Estados Unidos ha implementado un nuevo sistema para la solicitud de tarjeta de residencia (Green Card) que permite a ciertos solicitantes extranjeros, por primera vez, presentar el Formulario I-485 de manera digital. Cabe precisar que este proceso se realiza completamente en línea, lo que facilita a ciertos trabajadores gestionar su solicitud sin necesidad de abandonar el país americano.

Alerta, inmigrantes solicitantes de Green Card: USCIS habilita nuevas solicitudes en línea para estos ciudadanos

'Financial Express' y otros portales webs señalaron que la nación de Trump ha introducido hace poco una nueva opción de presentación en línea para el Formulario I-485, lo que evidencia un gran avance para quienes buscan obtener la Green Card.

Esta medida se encuentra diseñada para facilitar el proceso a los solicitantes elegibles que ya se encuentran en el país y desean regularizar su estatus migratorio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decidió habilitar esta alternativa para los ciudadanos extranjeros que solicitan la residencia permanente desde territorio estadounidense.

Alerta, inmigrantes solicitantes de Green Card: USCIS habilita nuevas solicitudes en línea para estos ciudadanos.

El Formulario I-485 en mención, conocido como Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus, hace posible que los solicitantes puedan acceder a la residencia permanente legal, comúnmente referida como Green Card. Es bueno señalar que este formulario solo es aplicable a quienes se encuentran dentro de EE. UU.

Asimismo, al presentar el I-485, es necesario incluir el Formulario I-693, que corresponde al Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación. Este documento debe ser completado por un médico autorizado, quien lo entregará en un sobre sellado. Al optar por la presentación en línea del Formulario I-485, el solicitante debe abrir el sobre sellado del médico y cargar el Formulario I-693 junto con su solicitud.

Además, debe conservar el original del I-693 y el sobre hasta que el USCIS emita una decisión final sobre la solicitud.

Otros datos que debe considerar un solicitante de Green Card

En el proceso, según los informes, USCIS puede requerir la revisión del I-693 y su sobre en una entrevista o como parte de la documentación de respaldo. También es crucial que el certificado médico sea reciente, ya que, según la política actualizada en junio de 2025, si un solicitante retira su I-485 o este es denegado, deberá presentar un nuevo Formulario I-693 en futuras solicitudes.

En tanto, al presentar el Formulario I-485 por correo, el procedimiento para el envío del Formulario I-693 permanece sin alteraciones. Es necesario remitir el Formulario I-693 junto con la solicitud del Formulario I-485, usando el sobre sellado original que proporciona el médico forense.