ALERTA MÁXIMA para titulares de la Green Card EE. UU.: USCIS confirma REVISIÓN exhaustiva de aprobaciones antiguas y otras investigaciones
USCIS ha emitido una advertencia a los poseedores de la Green Card, anunciando la implementación de controles más rigurosos y revisión de ciertos casos.
¡Mucha atención! El sábado 18 de abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) compartió una nueva alerta dirigida a los titulares de la Green Card, anunciando un endurecimiento en las acciones contra el fraude y las violaciones penales. Esta medida busca fortalecer la integridad del sistema migratorio y garantizar el cumplimiento de las normativas en el país. AQUÍ más detalles.
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Titulares de la Green Card EE. UU.: confirman revisión de aprobaciones antiguas y otras investigaciones
'Business Standard' compartió la última acción que realizó el director de USCIS: Joseph Edlow, anunció recientemente la ampliación de los esfuerzos de control y la revisión de casos anteriores, incluyendo aquellos que fueron aprobados en años pasados. Con la incorporación de nuevos agentes, la agencia se alista para establecer varias líneas telefónicas de denuncia, permitiendo a la ciudadanía reportar posibles fraudes migratorios.
Titulares de la Green Card EE. UU.: confirman revisión de aprobaciones antiguas y otras investigaciones.
Edlow no dudó en mencionar la importancia de cada información recibida, afirmando que “ninguna pista es insignificante”. Asimismo, la autoridad aseguró que ahora se investigarán los casos en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP). En su publicación en X, advirtió a quienes cometen fraude que serán localizados.
En tanto, el director del USCIS precisó que la agencia está reexaminando aprobaciones anteriores, especialmente aquellas relacionadas con tarjetas de residencia y otros beneficios otorgados durante la administración de Joe Biden, cuando no existía un proceso de verificación correcto.
En resumen, ¿qué significa para los titulares de la Green Card en EE. UU.?
Con respecto a los criterios de elegibilidad y este contexto, Edlow destacó que la autosuficiencia financiera continúa siendo un aspecto fundamental.
Resaltó que el objetivo de USCIS es atraer a individuos capaces de sostenerse por sí mismos, evitando que se conviertan en una carga para el sistema público. Edlow acotó que, quienes no puedan garantizar su propio sustento, no podrán acceder a la residencia permanente en el país americano.
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