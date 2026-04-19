¿Es el fin para estos ciudadanos? La obtención de la Green Card, que otorga la residencia permanente en Estados Unidos, se ha vuelto un proceso más complicado y extenso desde las últimas modificaciones implementadas en este 2026. Este cambio responde a un endurecimiento en las normativas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ¿Qué se debe tomar en cuenta?

Ciudadanos se verán perjudicados a la hora de obtener la residencia tras norma de USCIS

Vale resaltar que estos cambios se verán reflejados a partir de mayo de este año, fecha en la que la normativa limitará las oportunidades para numerosos solicitantes que buscan establecerse en el país americano.

Según The Times of India y otros portales, este grupo de inmigrantes tendrá que esperar un periodo más prolongado antes de poder presentar el formulario I-485 para el Ajuste de Estatus.

Ciudadanos indios se verán perjudicados a la hora de obtener la residencia tras norma de USCIS.

La situación afecta a más de un millón de profesionales y a sus familias, quienes enfrentan un retraso crónico que puede traducirse en décadas de espera para alcanzar la residencia permanente.

USCIS confirmó estas modificaciones en el proceso de ajuste de estatus para solicitantes de visas basadas en empleo, según el Boletín de Visas de mayo de 2026. En aquel mes (mayo), los solicitantes deberán referirse exclusivamente a la tabla de Fechas de Acción Final, lo que implica un ajuste estricto en la presentación de solicitudes.

¿Qué grupo será el más afectado?

Este nuevo enfoque afecta especialmente a los profesionales en las categorías EB-2 y EB-3, quienes ahora solo podrán solicitar su tarjeta de residencia cuando su fecha de prioridad sea actual, eliminando la posibilidad de presentar solicitudes anticipadas que anteriormente facilitaban la obtención de permisos de trabajo y viaje.

No obstante, la situación se complica de manera considerable para los solicitantes de EB-2. Y es que la fecha límite de acción final se ha estancado en julio de 2014, lo que impide que miles de profesionales con peticiones aprobadas avancen en su proceso migratorio.