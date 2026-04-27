ALERTA MÁXIMA por ICE en Dallas: la ciudad cambia su POLÍTICA POLICIAL en materia de inmigración, ¿CÓMO AFECTARÁ a los inmigrantes?

Dallas, en Estados Unidos, realizó un ajuste clave en su política policial relacionada con la inmigración justo antes de que venciera un ultimátum del estado de Texas. La decisión, tomada bajo presión para evitar la pérdida de millones de dólares en fondos públicos, reabre el debate sobre la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y genera incertidumbre entre las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, que temen un cambio en la forma en que la policía local las trata.

Dallas modifica sus protocolos de colaboración con ICE: ¿cómo afectará esto a los inmigrantes?

La ciudad de Dallas modificó su normativa interna de seguridad, específicamente la Orden General 315.04, tras la advertencia del estado de Texas de que podría retirar más de 32 millones de dólares en financiamiento si no ajustaba sus reglas de cooperación con autoridades federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según informó N+ Univision, el cambio se realizó "antes de que venciera el ultimátum" impuesto por el gobierno estatal.

De acuerdo con la información difundida por N+ Univision, la administración municipal explicó que la actualización busca garantizar el acceso a fondos públicos y dejar claro el cumplimiento de la legislación estatal.

Bajo las nuevas directrices, la policía de Dallas podrá cooperar con agencias federales de inmigración en los casos permitidos, compartir información migratoria autorizada y consultar el estatus migratorio en detenciones legales específicas , dentro del marco de la ley.

en los casos permitidos, y , dentro del marco de la ley. Sin embargo, también se establecieron límites : los oficiales no podrán detener a una persona únicamente para investigar su estatus migratorio ni actuar basándose en factores como la raza, el idioma o la religión.

: los oficiales no podrán detener a una persona únicamente para investigar su estatus migratorio ni actuar basándose en factores como la raza, el idioma o la religión. La ciudad reiteró que no existe una política que obligue a preguntar por el estatus migratorio en cada encuentro policial, lo que representa un punto clave para la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

Inmigración en Texas y su impacto en Dallas: ICE, fondos públicos y temor comunitario

El ajuste en Dallas se da en un contexto de creciente presión del estado de Texas sobre sus ciudades más grandes en materia de inmigración. El gobernador Greg Abbott ha impulsado medidas como la ley SB4, que busca obligar a los gobiernos locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración y limita las llamadas políticas de "ciudades santuario".

N+ Univision también destacó que la tensión no es solo legal, sino también económica, ya que el Estado ha utilizado la amenaza de recorte de fondos como una herramienta de presión. En este caso, además del financiamiento en seguridad pública, se mencionaron recursos vinculados a la preparación para el Mundial de 2026, en el que Dallas tendrá un papel importante.

¿Qué cambios se introducirán en Dallas con la actualización de su política policial?

El jefe de policía Daniel Comeaux, citado por medios locales, intentó transmitir un mensaje de equilibrio: "No somos agentes de inmigración", afirmó, aunque también confirmó que el departamento cumplirá con la ley estatal y cooperará con ICE cuando corresponda. A su vez, insistió en que la prioridad sigue siendo la seguridad pública y que "las víctimas y los testigos deben seguir sintiéndose seguros al denunciar delitos".

El cambio, sin embargo, ya genera preocupación. Organizaciones civiles advierten sobre el llamado "efecto de enfriamiento", en el que inmigrantes en Estados Unidos evitan denunciar delitos por temor a consecuencias migratorias, y señalan que en ciudades como Dallas este fenómeno podría impactar directamente la respuesta ante casos de violencia doméstica, explotación laboral y otros delitos; en paralelo, el debate político continúa escalando, y el congresista Colin Allred criticó duramente la decisión estatal al señalar que se trata de una presión indebida sobre la policía local para colaborar con ICE, según recogió N+ Univision.

Con este ajuste, Dallas intenta evitar sanciones financieras, pero, al mismo tiempo, queda en el centro de una discusión más amplia sobre la inmigración en Estados Unidos, el rol de la policía local y la relación entre seguridad pública y la cooperación con ICE.