ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: esta ciudad ENCABEZA LAS DETENCIONES del ICE tras el regreso de Trump

En un escenario de creciente presión migratoria en Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región de Miami se ha convertido en el principal punto de detención de inmigrantes del país. Según un análisis citado por la organización Americans for Immigrant Justice, basado en datos del New York Times, esta sede registra alrededor de 120 detenciones diarias por parte de ICE, lo que refleja un aumento significativo en las acciones contra inmigrantes en Estados Unidos, tanto con estatus regular como en situación migratoria irregular.

Miami lidera las detenciones del ICE en Estados Unidos tras el regreso de Trump

La oficina regional del ICE con sede en Miami, que cubre Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, acumula 41.310 arrestos desde enero de 2025, de los cuales 9.880 se han registrado en lo que va de 2026. Esta cifra la posiciona como la jurisdicción con mayor número de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos, por encima de ciudades como Dallas (30.350), Nueva Orleans (29.210), Houston (27.090), Atlanta (26.830), Chicago (23.230) y San Antonio (22.240).

De acuerdo con Americans for Immigrant Justice, Florida se encuentra actualmente entre los estados con mayor nivel de arrestos migratorios, lo que atribuye a la amplia cooperación entre autoridades locales y federales bajo los acuerdos 287(g), que obligan a las policías locales a colaborar con ICE en la identificación y detención de inmigrantes.

Florida, epicentro de la política migratoria en Estados Unidos

El estado de Florida se alineó con la estrategia migratoria federal impulsada por la administración Trump, especialmente mediante la implementación obligatoria de acuerdos de cooperación con ICE en todos sus condados, lo que intensificó las acciones contra inmigrantes en situación irregular y fortaleció la presencia de operativos migratorios en todo el territorio. En el condado de Miami-Dade, la situación es especialmente relevante, ya que más del 54,5 % de la población es nacida en el extranjero, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, lo que lo convierte en el condado con mayor proporción de inmigrantes del país.

Un informe de la Universidad de Berkeley citado en el análisis señala que los arrestos del ICE se han cuadruplicado durante el segundo mandato de Trump en comparación con el gobierno de Joe Biden (2021-2025), superando las 6.000 detenciones semanales a nivel nacional.

En este contexto, Americans for Immigrant Justice advierte, además, que "ha habido un incremento de 2.450 % en el número de personas sin antecedentes penales que están detenidas por ICE desde enero de 2025", lo que refuerza la preocupación entre las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, particularmente en zonas como Miami, hoy convertida en el epicentro de la política migratoria federal.