¡Importante! California tiene la total posibilidad de recuperar US$400 millones si los propietarios de las tarjetas de débito del programa Middle Class Tax Refund no reclaman sus fondos antes de la fecha límite: el 30 de abril de 2026. ¿Qué debes saber al respecto sobre esta situación en EE. UU.?

Gobierno de EE. UU. retendrá cheques de 1050 dólares de los que ignoren esto previo al 30 de abril

Según El Cronista, este programa, implementado en 2022, realizó pagos de hasta US$1.050 por familia con el fin de sobrellevar el impacto de la inflación. Vale precisar que todos los que no utilicen el saldo disponible en sus tarjetas antes de esta fecha perderán el dinero, el cual volverá a manos del estado.

Gobierno de EE. UU. retendrá cheques de 1050 dólares de los que ignoren esto previo al 30 de abril.

A través de los reportes, se conoció que cerca de un millón de residentes de California no han activado su tarjeta de beneficios, mientras que otros 4,5 millones sí lo hicieron, pero aún mantienen saldo sin utilizar. Bajo este contexto, se estima que hay un total de US$260 millones disponibles en cuentas con dinero no gastado.

Por su parte, el Franchise Tax Board (FTB), encargado de gestionar este programa, admitió que realizó esfuerzos para notificar a los beneficiarios a través de cartas y redes sociales, aunque no logró comunicarse con todas las familias perjudicadas.

¿Cómo saber si tienes dinero para cobrar?

El pago se llevó a cabo mediante una tarjeta de débito física, la cual fue enviada por correo entre octubre y diciembre de 2022. Emitida por Money Network, un banco privado con sede en Nueva York, la tarjeta generó confusión entre muchos destinatarios, quienes la consideraron publicidad o correo no deseado y decidieron desecharla sin abrirla.

Los beneficiarios de esta tarjeta eran aquellos que reportaban ingresos anuales de hasta US$250.000. El monto recibido variaba según los ingresos declarados en las declaraciones de impuestos, oscilando entre US$200 y US$1.050 por grupo familiar. Los que optaron por el depósito directo en su cuenta no requieren hacer ninguna acción.