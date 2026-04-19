¡Mucha atención! El presidente Donald Trump se presentará la próxima semana ante el Tribunal Supremo con la finalidad de obtener una resolución que permita la deportación de algunos titulares de la Green Card en EE. UU. Esta acción forma parte de su estrategia para abordar cuestiones migratorias. ¿Qué deben tomar en cuenta los extranjeros?

Titulares de Green Card en peligro tras exponerse atajo clave de Trump para la deportación

Según lo expuesto por ‘TucsonSentinel’ y otros medios webs, los residentes permanentes legales, conocidos formalmente como titulares de la Green Card, tienen ciertas ventajas, tales como la posibilidad de viajar al extranjero sin el temor de ser rechazados al regresar a Estados Unidos.

No obstante, la administración Trump busca implementar un enfoque de “libertad condicional y observación”, lo que podría exponer a algunos de estos residentes a procesos de deportación.

Titulares de Green Card en peligro tras exponerse atajo clave de Trump para la deportación.

El caso en específico se está discutiendo ante el Tribunal Supremo, el cual se centra en aquellos titulares de la Green Card que han sido condenados por ciertos delitos, aunque los defensores de los inmigrantes han advertido que esto podría generar un peligroso vacío legal.

“El objetivo de la residencia permanente legal es ofrecer estabilidad y la libertad de llevar una vida segura en EE. UU.”, señalaron ciertos grupos de defensa ante el tribunal. “Sin embargo, al poner en riesgo ese estatus por la simple existencia de una acusación penal no comprobada, el gobierno transforma la residencia permanente en un privilegio inestable y revocable”, añadieron en su declaración.

¿Qué es la LEY de Inmigración y Nacionalidad?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece un enfoque directo para la expulsión de inmigrantes con estatus legal en el país americano, diferenciando entre aquellos con residencia permanente legal y los que tienen un estatus temporal.

Los residentes permanentes legales enfrentan procedimientos de deportación, mientras que los inmigrantes temporales pueden ser expulsados a través de procesos de inadmisibilidad. Si bien ambos procedimientos persiguen el mismo fin, sus requisitos y pasos son distintos.

En el caso de los residentes permanentes legales, al regresar de un viaje al extranjero, no son considerados solicitantes de admisión, lo que generalmente les impide recibir libertad condicional, salvo en excepciones. Bajo este contexto, el Tribunal Supremo abordará la excepción relacionada con delitos que impliquen “depravación moral”.