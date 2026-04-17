¡Atención! Recientemente, un legislador del partido republicano impactó a la comunidad inmigrante al introducir un proyecto de ley que busca impedir que los indocumentados que participen en incidentes graves relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol puedan acceder a un estatus migratorio legal y a la Green Card permanente. ¿Qué deben tomar en cuenta los extranjeros?

Atención, inmigrantes en EE. UU.: prohibirán la Green Card a grupo involucrado en caso clave

Medios internacionales compartieron más detalles sobre la Ley para Detener la Conducción Bajo los Efectos del Alcohol por Inmigrantes Indocumentados, la cual propone la deportación inmediata de los inmigrantes indocumentados condenados por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, en casos que resulten en muertes o lesiones graves.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: prohibirán la Green Card a grupo involucrado en caso clave.

Esta iniciativa, presentada por el representante Young Kim de California el 16 de abril, también consideraría a estos delitos como graves bajo la norma de inmigración estadounidense, lo que implicaría que los infractores perderían de manera permanente la elegibilidad para beneficios migratorios, incluyendo la residencia permanente legal.

Kim resaltó, en un reciente comunicado que “conducir bajo los efectos del alcohol destruye vidas y destroza familias”. Además, precisó que la propuesta es clara y refuerza principios que deberían ser evidentes.

“Si entras ilegalmente a nuestro país, te pones al volante ebrio y perjudicas a ciudadanos estadounidenses inocentes, serás deportado y no se te permitirá regresar jamás”, precisó el representante, manifestando la necesidad de medidas más estrictas en este ámbito.

La importancia de esta medida

De manera tradicional, manejar bajo la influencia del alcohol no se considera un motivo directo para la deportación, tal como se señala en la normativa federal de inmigración. No obstante, las sentencias vinculadas a este delito pueden acarrear repercusiones migratorias, dependiendo de las particularidades del caso y del estatus migratorio del sujeto.

La legislación presentada se convierte en uno de los intentos de la administración Trump por regular tanto la migración legal como la ilegal, lo que ha limitado las opciones de asilo y ha complicado el proceso para que los inmigrantes logren la ansiada Green Card.