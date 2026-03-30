ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: extranjeros con Green Card son OBLIGADOS a cumplir con este REQUISITO para entrar y salir del país
EE. UU. implementó un nuevo requisito que afectará a los inmigrantes que posean una Green Card. ¿Qué deben tomar en cuenta para evitar algún inconveniente?
¡Atención! Recientemente, Estados Unidos ha implementado un nuevo requisito que perjudicará a todos los inmigrantes que posean una Green Card. Desde el 26 de diciembre, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) puso en marcha una normativa que afecta a millones de viajeros, incluyendo a aquellos con Green Card o residencia permanente legal.
Esta nueva disposición en el país americano establece un cambio significativo: la recolección obligatoria de datos biométricos, en particular fotografías, para casi todos los extranjeros que ingresen al país. AQUÍ más detalles.
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EE. UU.: extranjeros con Green Card son obligados a cumplir con este requisito para entrar y salir del país
Según información de 'El Cronista', una normativa recientemente publicada en el Registro Federal ha establecido que todos los ciudadanos extranjeros, a partir de ahora, deben ser fotografiados al ingresar o salir de Estados Unidos, sin distinción de edad, tipo de visa o estatus migratorio.
EE. UU.: extranjeros con Green Card son obligados a cumplir con este requisito para entrar y salir del país.
Este cambio, que ha impactado a muchos, implica la recolección obligatoria de datos biométricos, especialmente fotografías, para casi todos los extranjeros que crucen las fronteras de la nación de Trump. La medida también abarca a grupos que anteriormente gozaban de excepciones, como menores de 14 años, mayores de 79 y ciertos visitantes frecuentes.
La reciente regla amplía los controles a diversas vías de acceso, incluyendo aeropuertos, puertos marítimos, cruces terrestres, vehículos y peatones, así como aeronaves privadas. Vale mencionar que el objetivo de esta iniciativa es establecer un sistema integral de control biométrico migratorio.
El impacto para este grupo de inmigrantes con Green Card
Los titulares de Green Card, conocidos como residentes permanentes legales, serán considerados extranjeros en el contexto del control biométrico. La normativa implica que deberán tomarse una fotografía en cada entrada o salida del país y serán incorporados a los registros biométricos del sistema federal.
A través de los informes del medio en mención, los datos recopilados se integrarán al sistema del Department of Homeland Security (DHS), donde podrán ser almacenados por períodos prolongados para la verificación de identidad.
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