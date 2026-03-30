Texas GOLPEA con fuerza los oficios de estos inmigrantes: desde el 1 de mayo pedirán PRUEBA DE ESTATUS legal para licencias profesionales

El estado de Texas implementó una medida que podría tener un impacto significativo en miles de trabajadores inmigrantes al aprobar una normativa que obliga a demostrar la legalidad de la residencia en Estados Unidos para solicitar o renovar licencias profesionales. Esta disposición, aprobada el 24 de marzo por la Comisión de Licencias y Regulación de Texas, comenzará a aplicarse el 1 de mayo y afectará principalmente a inmigrantes sin estatus legal en el país, especialmente a aquellos que desempeñan oficios que requieren permisos estatales para trabajar de manera legal y recibir remuneración.

El TDLR exigirá legalidad para licencias profesionales.

¿Qué sectores laborales en Texas se verían más afectados por la nueva verificación de estatus legal?

La reforma impulsada por el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) exigirá que los solicitantes y titulares de licencias presenten documentación que acredite su estancia legal en EE. UU., lo que podría provocar una reducción considerable de la fuerza laboral inmigrante en diversos sectores. Entre los ámbitos donde se espera un impacto significativo se encuentran:

Construcción especializada, incluyendo electricistas, plomeros y contratistas.

Cosmetología y estética, incluyendo barberos, estilistas y técnicos de uñas.

Reparación y servicios técnicos, que incluyen técnicos de HVAC y otros oficios regulados.

Cuidado y adiestramiento de animales, incluyendo criadores y entrenadores de perros.

Transporte y otros gremios regulados por el estado, que incluyen actividades que requieren una licencia específica.

Según reportó The Washington Post, "en estos sectores, que dependen fuertemente del trabajo de inmigrantes, se prevé escasez de mano de obra, aumento de costos y más personas trabajando sin licencia formal al no poder cumplir el nuevo requisito", lo que refleja cómo esta normativa podría modificar la dinámica del mercado laboral en Texas.

El TDLR, representado por su vocera Caroline M. Espinosa, afirmó que esta verificación tiene como objetivo uniformar las prácticas en los distintos programas, fortalecer la prevención del fraude y proteger a los trabajadores vulnerables frente a la explotación laboral y la trata de personas.

¿Quiénes conservarían la elegibilidad para licencias profesionales según el nuevo requisito estatal?

La regla no exige que los solicitantes sean ciudadanos; sin embargo, sí requiere que tengan presencia legal conforme a la ley federal de 1996 sobre beneficios públicos (8 U.S.C. §1621). Esto significa que varios grupos de inmigrantes con estatus legal vigente podrían seguir calificando para obtener o renovar sus credenciales profesionales. Entre los inmigrantes que aún podrían calificar se encuentran:

Residentes permanentes legales (titulares de Green Card).

Personas con visas válidas que acrediten su presencia legal, como visas de trabajo o de familiares.

Refugiados y asilados, así como otros beneficiarios de protección humanitaria que cuenten con documentación migratoria vigente.

Individuos con autorización de empleo y presencia legal bajo programas federales, siempre que su estatus sea reconocido dentro de las excepciones legales.

Todos estos grupos, siempre que presenten la documentación requerida y cumplan con los criterios establecidos por la ley federal, podrán seguir accediendo a licencias laborales bajo la nueva normativa estatal.