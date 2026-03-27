¡Atención! Recientemente, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas confirmó que, desde el 5 de marzo de 2026, se implementó un nuevo requisito obligatorio para el registro de automóviles y la renovación de registros en este estado. Esta medida busca fortalecer los procedimientos administrativos vinculados a la propiedad de vehículos.

Alerta, inmigrantes en EE. UU.: este estado bloquea el registro de autos de los que incumplan con este requisito

'El Cronista' y las autoridades informaron que Texas implementó una nueva norma que complica el registro de vehículos, afectando a concesionarios, compradores y vendedores. Esta medida se ha dado en medio de un conjunto de acciones enfocadas en inmigrantes, a quienes se les exige que, si desean registrar su auto en el estado, demuestren su estatus migratorio legal.

EE. UU.: este estado bloquea el registro de autos de los inmigrantes que incumplan con este requisito.

Para ello, es importante presentar una identificación válida que no presente irregularidades y que no esté vencida. El cambio más importante radica en que el proceso, que anteriormente era solo administrativo, ahora incluye una verificación migratoria obligatoria.

Esta inesperada situación ha generado preocupación entre los residentes, quienes deben asegurarse de cumplir con los nuevos requisitos para evitar próximos inconvenientes o sanciones al momento de llevar a cabo el trámite.

La medida perjudica a los inmigrantes que no puedan cumplir con este importante y clave requisito

En este contexto, tal como señaló el representante estatal Brian Harrison, la medida busca evitar que inmigrantes indocumentados registren vehículos en Texas. El legislador argumenta que esta decisión tiene como finalidad mejorar la seguridad en las vías y disminuir el impacto en las primas de los seguros.

Sin embargo, la normativa podría tener un efecto más amplio del anticipado, ya que no solo perjudicaría a quienes carecen de estatus migratorio, sino también a ciudadanos cuyos documentos se encuentren vencidos.