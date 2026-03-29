- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección Peruana
- Colombia vs Francia
- Universitario vs San Martín
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
IMPORTANTE para quienes buscan trabajo en EE. UU.: el gobierno habilita NUEVAS VISAS sin título universitario, pero no todos podrán acceder
El Gobierno de EE. UU. anunció un nuevo programa de visas H-2B para 2026, dirigido a inmigrantes sin título universitario que buscan trabajar en sectores con escasez de mano de obra.
Trabajar legalmente en Estados Unidos sigue siendo una meta para miles de inmigrantes, aunque el proceso suele ser complejo. Sin embargo, el Gobierno anunció una nueva oportunidad para 2026 con la habilitación de visas de trabajo sin título universitario, dirigidas a cubrir la falta de mano de obra en distintos sectores.
PUEDES VER: ALERTA ROJA por TIROTEO en Walmart de Texas: empleado fue detenido luego de DISPARARLE a tres personas en plena zona comercial
A través del programa gestionado por el US Citizenship and Immigration Services, se pondrán a disposición miles de cupos adicionales bajo la visa H-2B, lo que abre una puerta para extranjeros que buscan empleo temporal en el país.
Cómo funcionan las nuevas visas H-2B
Para el 2026, Estados Unidos contará con aproximadamente 65,000 visas H-2B, destinadas a trabajadores extranjeros que acepten empleos temporales en sectores como construcción, hotelería, jardinería, pesca, mantenimiento o procesamiento de mariscos.
El Gobierno de EE. UU. anunció un nuevo programa de visas H-2B para 2026.
Estas visas de trabajo en EE. UU. están diseñadas para empresas que no logran cubrir sus vacantes con trabajadores locales, por lo que deben demostrar la necesidad de contratar personal extranjero.
Cómo se distribuirán los cupos en 2026
El Gobierno estableció tres fases para la asignación de estas visas:
- Primera fase (enero-marzo): cupos para trabajadores que ya participaron en el programa anteriormente.
- Segunda fase (abril): más visas para trabajadores retornantes, con plazos específicos para presentar solicitudes.
- Tercera fase (mayo-septiembre): incluye tanto trabajadores que regresan como nuevos solicitantes.
En total, la mayoría de los cupos estarán destinados a personas que ya han tenido una visa H-2B, mientras que una parte menor será para nuevos postulantes.
Quiénes pueden acceder a estas visas
Este programa no está abierto a todos. Las solicitudes deben ser presentadas por empresas estadounidenses, no directamente por los trabajadores. Además, los empleadores deben demostrar que existe una necesidad temporal real.
Las autoridades han destinado la mayor cantidad de autorizaciones a trabajadores que ya participaron en el programa en años anteriores, lo que reduce las oportunidades para quienes aplican por primera vez.
Cómo solicitar la visa H-2B
Según el US Citizenship and Immigration Services, las solicitudes deben enviarse bajo la categoría correspondiente al cupo suplementario H-2B 2026.
Es fundamental que la fecha de inicio del empleo coincida con la Certificación Laboral Temporal, ya que cualquier inconsistencia podría afectar la aprobación del trámite.
- 1
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Garth Road: reportan ARRESTO de empleado acusado de usar arma de fuego en TIROTEO
- 2
ALERTA ROJA por TIROTEO en Walmart de Texas: empleado fue detenido luego de DISPARARLE a tres personas en plena zona comercial
- 3
ALERTA ROJA para clientes de Walmart en EE. UU.: Lionel Messi presentó una DEMANDA por la venta de productos falsificados con su nombre en la plataforma online
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90