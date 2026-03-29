IMPORTANTE para quienes buscan trabajo en EE. UU.: el gobierno habilita NUEVAS VISAS sin título universitario, pero no todos podrán acceder

Trabajar legalmente en Estados Unidos sigue siendo una meta para miles de inmigrantes, aunque el proceso suele ser complejo. Sin embargo, el Gobierno anunció una nueva oportunidad para 2026 con la habilitación de visas de trabajo sin título universitario, dirigidas a cubrir la falta de mano de obra en distintos sectores.

A través del programa gestionado por el US Citizenship and Immigration Services, se pondrán a disposición miles de cupos adicionales bajo la visa H-2B, lo que abre una puerta para extranjeros que buscan empleo temporal en el país.

Cómo funcionan las nuevas visas H-2B

Para el 2026, Estados Unidos contará con aproximadamente 65,000 visas H-2B, destinadas a trabajadores extranjeros que acepten empleos temporales en sectores como construcción, hotelería, jardinería, pesca, mantenimiento o procesamiento de mariscos.

El Gobierno de EE. UU. anunció un nuevo programa de visas H-2B para 2026.

Estas visas de trabajo en EE. UU. están diseñadas para empresas que no logran cubrir sus vacantes con trabajadores locales, por lo que deben demostrar la necesidad de contratar personal extranjero.

Cómo se distribuirán los cupos en 2026

El Gobierno estableció tres fases para la asignación de estas visas:

Primera fase (enero-marzo): cupos para trabajadores que ya participaron en el programa anteriormente.

cupos para trabajadores que ya participaron en el programa anteriormente. Segunda fase (abril): más visas para trabajadores retornantes, con plazos específicos para presentar solicitudes.

más visas para trabajadores retornantes, con plazos específicos para presentar solicitudes. Tercera fase (mayo-septiembre): incluye tanto trabajadores que regresan como nuevos solicitantes.

En total, la mayoría de los cupos estarán destinados a personas que ya han tenido una visa H-2B, mientras que una parte menor será para nuevos postulantes.

Quiénes pueden acceder a estas visas

Este programa no está abierto a todos. Las solicitudes deben ser presentadas por empresas estadounidenses, no directamente por los trabajadores. Además, los empleadores deben demostrar que existe una necesidad temporal real.

Las autoridades han destinado la mayor cantidad de autorizaciones a trabajadores que ya participaron en el programa en años anteriores, lo que reduce las oportunidades para quienes aplican por primera vez.

Cómo solicitar la visa H-2B

Según el US Citizenship and Immigration Services, las solicitudes deben enviarse bajo la categoría correspondiente al cupo suplementario H-2B 2026.

Es fundamental que la fecha de inicio del empleo coincida con la Certificación Laboral Temporal, ya que cualquier inconsistencia podría afectar la aprobación del trámite.