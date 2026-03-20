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MÁXIMA ADVERTENCIA para latinos solicitantes de visa EE. UU.: este grupo de personas deberá pagar hasta US$15.000 como FIANZA obligatoria
El gobierno de EE. UU. anunció que ciertos solicitantes de visa deberán pagar una fianza obligatoria que podría alcanzar hasta US$15.000, afectando a inmigrantes latinos.
El gobierno de Estados Unidos encendió las alertas entre los solicitantes de visa tras anunciar que ciertos ciudadanos deberán pagar una fianza obligatoria de hasta US$15.000 para acceder a una visa de turismo o negocios (visa B1/B2). La medida impacta directamente a países con altos índices de permanencia irregular.
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El cambio, impulsado por el Departamento de Estado, entrará en vigor el 2 de abril y amplía a 50 el número de naciones incluidas en este programa. Entre ellas figura Nicaragua, lo que genera preocupación entre los viajeros latinoamericanos que buscan ingresar al país.
Cómo funciona la fianza obligatoria
Este nuevo requisito no garantiza la aprobación de la visa estadounidense, sino que actúa como una garantía económica. El monto, que puede ser de US$5.000, US$10.000 o hasta US$15.000, será definido por el funcionario consular durante la entrevista.
EE.UU. exigirá fianzas de hasta US$15.000 para visas a ciertos países.
El dinero será devuelto si la visa es rechazada o si el viajero cumple con las condiciones y regresa a su país dentro del tiempo permitido. Sin embargo, la medida ha sido percibida como una restricción económica que podría limitar el acceso a visas para muchos solicitantes.
Países afectados y duración del programa
La lista incluye a 12 nuevos países como Nicaragua, Camboya, Etiopía y Venezuela, que se suman a otras naciones de África, Asia y el Caribe ya incluidas en el programa. En total, 50 países estarán sujetos a esta política migratoria.
El plan piloto tendrá una duración inicial de 12 meses y, según las autoridades, busca reducir la permanencia ilegal en Estados Unidos. Datos oficiales indican que el 97% de los viajeros que pagaron la fianza regresaron a tiempo, lo que respalda la continuidad de esta medida.
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