La peor noticia para Gavin Newsom: congresista de Texas lo demanda por esta impactante razón.

ATENCIÓN. Recientemente, el congresista de Texas, Ronny Jackson, impactó al presentar una demanda contra el gobernador de California, Gavin Newsom, esto debido a los esfuerzos que el político ha puesto a la hora de modificar el mapa del Congreso en California.

Cabe señalar que esta inesperada acción se produce como respuesta a la reciente reconfiguración de los distritos electorales en Texas. La controversia refleja las tensiones entre ambos estados en el contexto de la redistribución de distritos. AQUÍ todo lo que se sabe al respecto.

Congresista de Texas demanda a Gavin Newsom por esta impactante razón

'Fox4news' y otros medios internacionales informaron que, el representante y congresista de Texas, Ronny Jackson (R-TX13), ha interpuesto una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Texas, resaltando a Gavin Newsom y a la Secretaria de Estado Shirley Weber como los acusados.

Esta sorpresiva acción legal surgió como respuesta a la "Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral" de California, la cual propone un cambio en el proceso de redibujo de los mapas electorales, permitiendo a California realizar una redistribución de distritos a mitad de mandato, similar a lo que se hace en Texas.

Hasta el momento, el estado californiano se basa en una comisión de redistribución de distritos para la creación de sus mapas, a diferencia de Texas, donde la legislatura estatal se encarga de este tema.

Según los documentos judiciales, esta ley podría "diluir el poder legislativo del demandante y la voz de los votantes de Texas", lo que podría ocasionar un daño irreparable. En conversaciones con la red social X, Jackson cuestionó duramente a Newsom, considerando que su enfoque busca "aplastar la democracia y silenciar a quienes se oponen".

Congresista de Texas no respalda a Gavin Newsom y sus medidas

Por otro lado, Jackson, expresó su rechazo por las acciones de Newsom y expresó su preocupación sobre lo que el gobernador en su aspiración presidencial realice, calificándolas de "repugnantes".

Asimismo, decidió solicitar al tribunal una orden judicial temporal mientras se resuelve el caso, aunque su moción fue rechazada el pasado viernes. Por su lado, la oficina de Newsom se pronunció en las redes y respondió: "Un tribunal de Texas ya falló en su contra".