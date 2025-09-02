A partir del 1 de julio de 2025, California implementó nuevas leyes que cambian la venta de alcohol en bares, restaurantes y locales nocturnos. Esta regulación, apoyada por el gobernador Gavin Newsom y la legislatura estatal, tiene como objetivo proteger a los consumidores frente al creciente problema en Estados Unidos de la adulteración de bebidas sin consentimiento, conocida como 'drugging'.

La iniciativa aborda una problemática comprobada.

Esta nueva ley de California, firmada por Gavin Newsom, afectará a bares, restaurantes y más

La ley AB 2373 exige que todos los negocios con licencia 'Tipo 48', que permite la venta de cerveza, vino y licores, deben brindar tapas para cubrir las copas cuando los clientes lo soliciten.

Con el fin de impedir que se introduzcan sustancias peligrosas en las bebidas, estas tapas, que pueden tener un costo extra, deben estar anunciadas de forma visible en el local. Así se busca proteger la integridad y la salud de los consumidores.

Además de las tapas, la nueva regulación de California obliga a estos establecimientos a contar con kits para detectar drogas en las bebidas, tales como benzodiacepinas, GHB o ketamina. Estos dispositivos deben estar vigentes, en buen estado y listos para ser usados por cualquier cliente que desee revisar su bebida. Hasta ahora, esta herramienta era opcional y poco común en Estados Unidos.

¿Qué dice la nueva ley de venta de alcohol sobre las consecuencias para quienes la incumplen?

El Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California (ABC) vigilará el cumplimiento de esta normativa, considerando una infracción grave el no acatarla. Las sanciones pueden incluir multas, suspensión o incluso revocación de la licencia para vender alcohol. En casos extremos, si se comprueba negligencia que derive en un daño al consumidor, pueden iniciarse procesos penales.

Un modelo preventivo que podría aplicarse en otros estados

Aunque la legislación es exclusiva de California, su enfoque en la seguridad durante el consumo podría servir de ejemplo para otras regiones en Estados Unidos. En un contexto donde las leyes de alcohol suelen centrarse en horarios o en la edad mínima, esta nueva ley de California en 2025 introduce un cambio importante: priorizar la protección activa del consumidor durante la experiencia de consumo.

Con esta nueva ley, California, bajo el liderazgo de Gavin Newsom, marca un precedente en 2025 para fortalecer las leyes de California y la seguridad en el consumo de alcohol.

¿Cuál es el horario para la venta de alcohol en California?

En California, el alcohol se puede vender entre las 6:00 a. m. y las 2:00 a. m. todos los días, tanto en bares y restaurantes como en tiendas. Esta regla existe desde 1935, aunque hay que tener en cuenta que algunas ciudades o condados pueden tener horarios más restrictivos.