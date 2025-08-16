0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Binacional HOY EN VIVO vía L1 MAX
EN VIVO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1

Es oficial: Gavin Newsom firmó esta ley en 2024 y recién se hará efecto en septiembre de este año, ¿cuál es?

El gobernador de California aprobó esta ley y comenzará a aplicarse en 2025. Tendrá impacto en los estudiantes de escuelas y universidades privadas.

Miguel Reyes
Gavin Newsom podrá aplicar la ley AB 1780 que firmó el año pasado.
Gavin Newsom podrá aplicar la ley AB 1780 que firmó el año pasado. | Composición: Miguel Reyes / Libero
COMPARTIR

En septiembre de 2024, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó varias leyes que se aplicarían de inmediato. Sin embargo, algunas de ellas entrarán en vigencia recién en septiembre de 2025. Una de estas normas afecta el proceso de selección a la hora de admitir a los estudiantes en diferentes escuelas y universidades privadas.

Gavin Newsom cuestiona las medidas de Donald Trump.

PUEDES VER: Avanza el plan de Gavin Newsom en California: así se posiciona en contra de Donald Trump y las deportaciones

Ley AB 1780

Esta legislación, presentada por el funcionario demócrata de San Francisco, Phil Ting, establece claramente que los colegios y universidades privadas no deben otorgar preferencias por legado ni por donaciones a ningún postulante durante su proceso de admisión regular o anticipada. Estas se explicarán en las siguientes líneas.

Datos de medios locales señalan que hay 150 universidades manejados por entes privados. Foto: AP

La preferencia de pago se refiere a considerar la relación del solicitante con exalumnos de la institución. Esto incluye solicitar información sobre dónde estudiaron sus familiares y utilizarla en la evaluación. La ley establece que esta práctica solo estará autorizada para fines distintos al proceso de selección.

Con respecto a la preferencia por donantes, señalan que se debe considerar la relación de un solicitante con donantes o contribuyentes de la universidad como un factor. Esto incluye solicitar a los aspirantes que indiquen si algún familiar realizó contribuciones a la institución. Y el ámbito de aplicación afecta a todas las instituciones educativas privadas sin fines de lucro que otorguen títulos de pregrado o posgrado, acreditadas por agencias reconocidas por el Departamento de Educación de Estados Unidos, y que reciban beneficios de asistencia financiera del estado o inscriban a estudiantes que los reciban.

Impacto en los centros universitarios

Todos los centros educativos deberán realizar ajustes para cumplir con el dictamen a partir de septiembre de 2025. Están obligados a revisar sus procesos internos, criterios de evaluación y asegurar que los aspirantes sean valorados por méritos académicos, habilidades y desempeño personal. El objetivo de la norma es reducir los sesgos que favorezcan a quienes provengan de familias con recursos o tengan conexiones con la institución.

En palabras de Gavin Newsom, "busca asegurar que las decisiones de admisión se basen en méritos y no en relaciones personales". Esto establece un precedente en la fiscalización estatal de los procesos universitarios, un sector que históricamente había sido influenciado por familias de prestigio y donaciones.

Lo más visto

  1. Pánico en EE. UU.: Conejos con 'tentáculos' son fotografiados en Colorado y especialistas explican el estado de esta especie

  2. Tragedia en Tennessee: asesinó a su madre de dos disparos mientras dormía por quitarle el celular

  3. Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano