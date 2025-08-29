Alerta inmigrantes en EE. UU.: estas son las personas que no recibirán la ciudadanía si cometen esta infracción, según USCIS

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) publicó un fuerte mensaje a través de su plataforma X, el cual decía que los inmigrantes extranjeros que hayan votado ilegalmente o intentado en EE. UU., enfrentarán fuertes consecuencias. ¿Cuáles son?

Estas personas no recibirán la ciudadanía si cometen esta infracción, según USCIS

"Los extranjeros que hayan votado ilegalmente o intentado registrarsepara votar enfrentarán consecuencias rápidas y severas. No socavarán la voluntad del pueblo estadounidense en nuestras elecciones", señaló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Edstados Unidos a través de su cuenta de X.

USCIS publica tweet sobre los extranjeros que voten ilegalmente en EE. UU. / Foto: X de USCIS

Por lo que, esto quiere decir que USCIS busca poner mucho más riguroso su manual de políticas para evitar que quienes sean no ciudadanos y hayan votado en las elecciones o intentado registrarse, no reciban la ciudadanía americana.

¿Cuáles son los formularios más utilizados de USCIS?

De acuerdo con el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), los formularios más utilizados son: