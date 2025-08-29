- Hoy:
Alerta inmigrantes en EE. UU.: estas son las personas que no recibirán la ciudadanía si cometen esta infracción, según USCIS
De acuerdo con las actualizaciones en las políticas de USCIS, los extranjeros que hayan votado ilegalmente no podrán ser ciudadanos americanos.
Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) publicó un fuerte mensaje a través de su plataforma X, el cual decía que los inmigrantes extranjeros que hayan votado ilegalmente o intentado en EE. UU., enfrentarán fuertes consecuencias. ¿Cuáles son?
Estas personas no recibirán la ciudadanía si cometen esta infracción, según USCIS
"Los extranjeros que hayan votado ilegalmente o intentado registrarsepara votar enfrentarán consecuencias rápidas y severas. No socavarán la voluntad del pueblo estadounidense en nuestras elecciones", señaló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Edstados Unidos a través de su cuenta de X.USCIS publica tweet sobre los extranjeros que voten ilegalmente en EE. UU. / Foto: X de USCIS
Por lo que, esto quiere decir que USCIS busca poner mucho más riguroso su manual de políticas para evitar que quienes sean no ciudadanos y hayan votado en las elecciones o intentado registrarse, no reciban la ciudadanía americana.
¿Cuáles son los formularios más utilizados de USCIS?
De acuerdo con el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), los formularios más utilizados son:
- Verificación de elegibilidad de empleo
- Solicitud de Ajuste de Estatus
- Solicitud de Autorización de empleo
- Solicitud para reemplazar la green card
- Solicitud de naturalización
