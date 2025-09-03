- Hoy:
La peor noticia para inmigrantes: ICE podría intervenir teléfonos y aplicaciones con potente software israelí
ICE contará con una plataforma tecnológica para monitoreo en tiempo real, recuperación de documentos y escucha remota desde dispositivos móviles.
El Gobierno de Estados Unidos acaba de autorizar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a usar uno de los sistemas de vigilancia digital más avanzados que existen hoy en día.
PUEDES VER: Confirmada la peor noticia para inmigrantes: por las redadas de ICE, empresas de la construcción afrontan esta difícil situación
ICE podría intervenir teléfonos y aplicaciones con el potente software Graphite
De acuerdo con Infobae, esta autorización se dio tras la reactivación de un contrato con la empresa israelí Paragon Solutions. Gracias a este acuerdo, los agentes migratorios podrán emplear Graphite, un programa que permite interceptar y controlar prácticamente cualquier dispositivo móvil, incluso aquellos que usan aplicaciones con cifrado de extremo a extremo.
La decisión se tomó luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) verificara que el contrato cumple con las regulaciones federales que limitan la compra y uso de tecnologías de espionaje digital, asegurando que el proceso respeta las normas vigentes.
Cabe destacar que esta colaboración había sido suspendida a finales de 2024 durante la administración de Joe Biden, mientras se realizaba una revisión completa. El contrato tiene un valor aproximado de US$2.000.000.
¿Cuáles son las capacidades del software Graphite para operaciones de vigilancia?
Documentos oficiales analizados por The Guardian revelan que Graphite habilita al ICE para rastrear ubicaciones, extraer mensajes y archivos, y acceder a imágenes almacenadas en dispositivos móviles. Además, puede infiltrarse en aplicaciones cifradas como WhatsApp o Signal y activar de forma remota el micrófono del teléfono intervenido.
Reacciones de expertos y ausencia de una respuesta oficial
El periodista Jack Poulson, especialista en inteligencia y autor del boletín 'All-Source Intelligence' en Substack, fue quien inicialmente reveló los detalles tras examinar los registros de contratación. Hasta el momento, ni Paragon Solutions ni ICE han ofrecido declaraciones públicas en respuesta a estos hallazgos.
